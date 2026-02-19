David Torres 19 FEB 2026 - 14:15h.

El Valencia CF ya tiene luz verde para fichar un lateral y la baja de Foulquier: falta encontrarlo

Renzo Saravia firmaría sólo hasta verano

ValenciaEl Valencia CF ya tiene luz verde para fichar un lateral y la baja de Foulquier, tal y como este martes publicó ElDesmarque. Era el paso previo necesario para que acelerara y mejorara su oferta para ir a por el deseado refuerzo, Renzo Saravia.

El Valencia CF estaba decidido a fichar un lateral derecho. Tras recibir el permiso de LALIGA puesto que Dimitri Foulquier, al estar más de cuatro meses de ausencia y ya fue dado de baja federativa esta semana, el club puede usar su ficha ser utilizada para un refuerzo. El margen de maniobra que tenía el Valencia es del 30% del salario del lateral derecho para firmar a un sustituto del francés y el elegido, casi por descarte fue Renzo Saravia.

Hasta el martes las negociaciones estaban bloqueadas, Renzo quería más de seis meses de contrato (un año más como mínimo) pero el conjunto de Mestalla se ha despejado el camino para poder mejorar su oferta económica y poder tentar al argentino que tiene otros clubes interesados y que sabe que está ante uno de los últimos contratos de su carrera. Al final, habrá luz verde y el jugador acepta firmar cuatro meses, que era la condición que ponía el Valencia CF que, para conseguir su Sí quiero ha tenido que subir su oferta.

La situación del lateral derecho

El panorama con el lateral derecho no es sencillo en el Valencia CF y de ahí que, del escueto listado de laterales, Renzo Saravia sea el que más gusta.

A saber, Foulquier se pierde toda la temporada; Thierry tiene problemas musculares recurrentes y Rubo Iranzo, el refuerzo del filial, sale ahora de una pequeña lesión en el ligamento de la rodilla y Carlos Corberán en los dos últimos partidos ha tenido que utilizar a Rioja a pierna cambiada o a Unai Núñez, quien por cierto ha dado la talla en esa posición aunque no es la suya.

Thierry trabajó este jueves con el grupo, por lo que podría llegar a jugar el domingo. Ante esta tesitura, el Valencia CF negocia con una postura de fuerza. Si Renzo quería, jugará en Mestalla y así será