David Torres Valencia, 17 FEB 2026 - 09:36h.

Listado de laterales derechos libres

Renzo Saravia gusta, pero quiere un contrato más largo

Compartir







El Valencia CF está decidido a fichar un lateral derecho y además, según ha podido saber ElDesmarque, ya tiene luz verde para hacerlo. Ha hecho cuentas, en Singapur se ha dado el visto bueno y LALIGA admite que Dimitri Foulquier, al estar más de cuatro meses de ausencia sea dado de baja federativa y su ficha ser utilizada para un refuerzo. El margen de maniobra que tiene el club es del 30% del salario del lateral derecho para firmar a un sustituto del francés.

PUEDE INTERESARTE Danjuma y Thierry se lo pierden, Corberán llega hasta el juvenil y prueba dos laterales distintos

El problema para encontrar un lateral derecho ahora

El problemara parar firmar un lateral derecho ahora, tal y como ha venido informando ElDesmarque, es que los candidatos sólo pueden ser futbolistas libres, sin equipo y ahí el listado es muy, muy, reducido. El primero por el que el Valencia CF negocia es Renzo Saravia, internacional argentino, sin equipo desde que acabara con el Atletico Mineiro es te mes de enero. Pero este viejo compañero de Guido en la selección argentina, que además es uno de los que tienen "más nombre" en ese listado, quiere más.

PUEDE INTERESARTE Valencia es de Primera: Que nunca nos falte el derbi pero aprendamos a vivirlo

En ese sentido, informaba el Diario As que el futbolista quiere algo más de lo que busca el Valencia CF, al menos una temporada más. Y es que, ahora mismo, el conjunto de Mestalla quiere un temporero como en el basket hasta final de temporada, para después abrirse a otros mercados u opciones como Víctor Gómez, español que juega en Braga y por el que han preguntado. Gómez saldrá de su club pero en verano y costará dinero, por lo que el Valencia CF no quiere hipotecarse ahora con un jugador que no sabe qué rendimiento le puede dar a medio largo plazo.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF confirma que Foulquier se pierde la temporada y busca un fichaje ya

El tiempo para ficharlo, otro handicap y otros nombres

Otro problema que tiene el Valencia CF es el tiempo para firmarlo. En concreto, el club dispone 20 días naturales desde que la Comisión Médica LALIGA emita el informe favorable, pero el club puede "jugar" con el tiempo de este trámite pues la solicitud de dicho informe se puede prolongar durante 25 días más (art. 107.3 NEP-LALIGA). Es decir, el Valencia tenía 25 días una vez confirmada la lesión de Foulquier para pedir el informe de LALIGA y, a partir de que el informe sea recibido, cuentan los 20 días para hacer eficaz la contratación.

El Valencia CF tiene 25 días para pedir el informe médico a LALIGA y 20 desde que este llegue y fichar

Como el listado es tan corto y el tiempo también (el Valencia CF tiene apenas hasta primeros de marzo para acometer su fichaje, si la situación con Renzo Saravia no se desbloquea, será el momento de explorar otras posibilidades. Apuntado está en esa lista Serge Aurier, otra de las opciones más "potables" que deja el listado de laterales derechos disponibles ahora.