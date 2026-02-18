Jorge Morán 18 FEB 2026 - 16:47h.

Varios niños realizaron el gesto de 'mono' en las gradas

Manu Carreño y las dos medidas que podrían acabar con casos racistas como el de Prestianni

Lo ocurrido entre Prestianni y Vinicius, con el supuesto insulto racista del argentino que obligó a detener el partido de Champions League, no se quedó sólo en el terreno de juego. La tensión se trasladó a otros lugares del Estadio da Luz, como al túnel de vestuarios o a las propias gradas, dónde se presenciaron otras imágenes lamentables.

Una situación que quedó en un segundo plano, pero que las redes sociales han sacado a la luz este miércoles. Minutos después de la suspensión del partido tras los insultos a Vinicius, varios jóvenes aficionados del Benfica comenzaron a realizar gestos racistas desde la portería defendida por Trubin.

El racismo en las gradas de Da Luz

Ocurrió en el minuto 72. El Real Madrid se disponía a sacar un córner cuando Fede Valverde observó estos gestos racistas por parte de varios niños con la camiseta del Benfica. El uruguayo rápidamente se acercó al colegiado para denunciar estos lamentables hechos. Lo hizo señalando e incluso imitando los gestos de 'mono' que se estaban realizando desde la grada de Da Luz, aunque no obtuvo respuesta por parte del árbitro.

El colegiado francés François Letexier observó el lugar señalado por Valverde, pero al no poder comprobar la denuncia del uruguayo, decidió continuar con el partido. Pese a ello, varias cámaras lograron captar a estos jóvenes, a los que se les puede ver realizando estos lamentables gestos.

¿Qué dice el protocolo antirracista del fútbol?

El protocolo de actuación sobre la violencia verbal en el fútbol esta formado por tres medidas. La primera de ellas sería la detención del partido, que fue la realizada por el colegiado después de la denuncia de Vinicius. En esta, el árbitro comunicará al delegado de campo la existencia de racismo o violencia verbal y este, a través de la megafonía o personalmente, advertirá a los autores.

La segunda medida sería la suspensión temporal del encuentro, algo que podría haber ocurrido tras la denuncia de Valverde. En este caso, el árbitro invitará a los jugadores de ambos equipos a retirarse a los vestuarios. Por último podría llegar la suspensión definitiva. En caso de no poder expulsar a los autores o de que se repitieran de nuevo estos hechos, el colegiado daría por finalizado el encuentro.