Pablo Sánchez 18 FEB 2026 - 16:33h.

Manu Carreño y las dos medidas que podrían acabar con casos racistas como el de Prestianni

El apoyo a Vinicius ha llegado desde todos los rincones del fútbol

El mundo del fútbol ha respondido al unísono tras lo sucedido el pasado martes en el encuentro de Champions entre el Benfica y el Real Madrid. Vinicius Junior, tras anotar, comunicó al árbitro que había recibido insultos racistas por parte del jugador local Prestianni. El colegiado activó el protocolo racista y el encuentro estuvo detenido durante varios minutos.

Mientras los hechos se sucedían, compañeros de Vinicius como Mbappé recriminaron la actitud al jugador del Benfica, todo ello después de que incluso Mourinho -quien no estará en el banquillo del Bernabéu tras acabar expulsado- mediara para que la trifulca no fuese a más. Tras ello, los diferentes protagonistas que fueron pasando por los micrófonos condenaron lo sucedido. Valverde, Tchouaméni, Arbelona, etc. Todos defendieron a Vinicius ante un momento tan desagradable. Con el transcurrir de las horas los mensajes de apoyo han llegado desde otros estamentos del fútbol, como la FIFA.

Su presidente Gianni Infantino redactó un escrito en sus redes sociales tras lo sucedido en el Estádio da Luz y en apoyo a Vinicius por lo que tuvo que soportar.

Las palabras de Infantino

"Estaba en shock y triste por ver el presunto incidente de racismo hacia Vinícius Junior en el partido de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad, necesitamos que todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables.

En la FIFA, a través de la Posición Global Contra el Racismo y el Panel de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos y que se tomen las medidas adecuadas cuando se produzcan incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo utilizando el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación. La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas de racismo y cualquier forma de discriminación. ¡No al racismo!¡No a cualquier forma de discriminación!“.