Jorge Morán 18 FEB 2026 - 12:03h.

Fue acusado de racismo por Vinicius

La solución 'made in NFL' que podría delatar a Prestiani en su incidente con Vinicius

Compartir







Gianluca Prestianni está en el ojo del huracán después de lo ocurrido con Vinicius. El brasileño le acusó de racismo en el partido de Champions League, provocando una oleada de críticas para el argentino del Benfica. Un futbolista polémico y que pese a su juventud (20 años) ha pasado de todo en el mundo del fútbol.

Olvidada está su exhibición ante el Real Madrid en el último partido de la liguilla. Lo ocurrido en los dieciseisavos será una mancha en la carrera de un futbolista que ya ha demostrado varias veces su calidad, pero también sus 'idas de olla'.

Un jugador que en el año 2022 fue pretendido por un Real Madrid que le tenía entre sus objetivos. Pese a ello, el club blanco apostó por otros futbolistas y ahora ha sido contra los blancos dónde ha puesto su nombre en la historia, pero de manera negativa.

Las amenazas de la barra brava de Vélez

Prestianni se convirtió con 16 años y 22 días en el futbolista más joven en jugar con Vélez. Un joven niño que cumplía el sueño de vestir la camiseta del equipo de sus amores, pero que terminó en una pesadilla en la que fue amenazado de muerte.

El 31 de julio de 2023, Vélez perdió con Huracán en la lucha por el descenso, confirmando el primero del equipo argentino en su historia. A la salida de la Villa Olímpica, la barra brava del club apareció con varios coches bloqueando la salida de algunos de los futbolistas e intentando agredirles.

"Nos cruzaron los autos y nos golpearon. Estaban sacados. Me agarraron dos veces del cuello y me pegaron", explicaba Gianluca al día siguiente a ESPN. "A Jara le querían pegar dos tiros en las patas. Algunos compañeros no querían volver a casa por si iban para allá. En la próxima no sabemos qué puede pasar. Estamos todos asustados", explicó.

Días después, fue su padre quién recibió la amenaza de muerte por parte de los ultras. El jugador pidió respeto en redes sociales con una fotografía suya de pequeño, con la camiseta de Vélez y junto a sus padres. "Quiero pedirles que tengan un poco de respeto y entiendan la situación que estamos pasando con mi familiar. La verdad no es nada bueno, estamos realmente muy triste y asustados por todo lo que estamos pasando en este momento", escribió.

La llamada del Benfica que lo cambió todo

La situación en Vélez era insostenible y ahí apareció el Benfica, muy atento a su situación, para interesarse por su fichaje. Aunque todo estaba apalabrado, no fue hasta que cumplió los 18 cuando dejó Argentina para marcharse a Portugal.

Allí coincidió con otros dos históricos de argentina como Nicolás Otamendi y Ángel Di María. Tan buena fue la relación con los dos campeones del mundo que incluso tatuaron la piel de Prestianni. El central dibujó una cara con la lengua fuera, mientras que 'El Fideo' tatuó un corazón con el número once.

Sus peleas y provocaciones

En el Benfica fue convocado al Mundial sub20, dónde perdió la final contra Marruecos. Un torneo en el que fue señalado de provocativo, imitando a los jugadores mexicanos con un altavoz después de ganarles. Además, en las categorías inferiores de la albiceleste también protagonizó varios momentos polémicos, como la pelea a puñetazos con Brasil después de perder un partido.