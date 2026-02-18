Jorge Morán 18 FEB 2026 - 10:42h.

La UEFA ha comenzado las investigaciones por lo ocurrido

La solución 'made in NFL' que podría delatar a Prestiani en su incidente con Vinicius

Tras lo ocurrido entre Prestianni y Vinicius, ahora hay que esperar las posibles consecuencias para el futbolista del Benfica por el supuesto insulto racista. Y aunque la UEFA ya ha comenzado los procedimientos de investigación, Iturralde ve muy complicado ningún tipo de sanción para el argentino.

El ex colegiado habló en de la sobre la posición de la UEFA y sobre el método que utilizarán para aclarar lo ocurrido en Lisboa. "Lo va a tener muy complicado para poder demostrar el insulto de Prestianni", comenzó diciendo.

La investigación de la UEFA.

El supuesto insulto de Prestianni a Vinicius ya está en manos de la organización europea, quién ha comenzado una investigación para aclarar el suceso. "La UEFA abrirá un expediente a Prestianni. Le pedirán declaración a él, a Vinicius y a los jugadores que estaban cerca (Mbappé o Camavinga)", señaló.

Prestianni se tapó la boca durante el supuesto insulto, lo que hace pensar que ninguna cámara captó lo ocurrido. "La imagen no sirve, porque al menos la que hemos visto... Tiene la camiseta en la boca y no se ve nada. Si no hay evidencia, UEFA está atada de manos", explicó.

Iturralde destacó el comportamiento de Vinicius y cómo reaccionó durante el supuesto insulto. "Ha estado de 10 en este momento. Activo el protocolo, se para el partido y si no se juega, no se juega", dijo el ex colegiado. "Una cosa es lo que te pida el cuerpo y otra lo que puedes hacer. La UEFA lo va a tener muy complicado para demostrar que le ha llamado "mono". Ojalá haya imágenes y podamos acabar con esto", zanjó sobre el tema.

Las lamentables declaraciones de Mourinho

El ex colegiado español quiso destacar negativamente las declaraciones de Mourinho, señalando a Vinicius por su celebración y culpándole de lo ocurrido. "Es gracioso lo que dice sobre las celebraciones. Que hay que celebrar como Di Stéfano. ¿Pero y las celebraciones que hace él? ¿Esas sí se pueden hacer? Pero a Vinicius le dice que hay que celebrar como Di Stéfano", comentó Iturralde.

Además, destacó que el técnico portugués no podrá estar 'ni en el banquillo, ni entrar en el vestuario', después de su expulsión por protestas al árbitro.