18 FEB 2026 - 09:25h.

El club lisboeta ha rechazado la versión de los jugadores blancos

Prestianni niega el insulto racista a Vinicius y denuncia ser amenazado por jugadores del Madrid

La UEFA ha lanzado este miércoles un comunicado tras el supuesto incidente racista que pasó en el partido de anoche del Benfica-Real Madrid entre Vinicius y Prestianni. Recién marcado un golazo en el 49', tras la celebración del 0-1 en un córner, el brasileño denunció al árbitro, François Letexier, un insulto racista por parte del argentino del Benfica, que provocó la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo, con ocho minutos de parón del partido, de vorágine sobre el terreno de juego e indignación en los jugadores y el cuerpo técnico del club blanco en el estadio Da Luz.

Pues bien, esta mañana, la UEFA ha decidido lanzar un comunicado para anunciar que está estudiando los hechos antes de tomar medidas. "Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo actualmente revisados. Cuando se notifican asuntos, se abren procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, se anuncian en el sitio web disciplinario de la UEFA. No tenemos más información que facilitarle ni más comentarios que hacer sobre este asunto en este momento", señaló el comunicado del organismo europeo.

El Benfica rechaza la versión de los jugadores del Real Madrid

En toda esta historia, el club lisboeta ha rechazado la versión de los jugadores del Real Madrid sobre el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius tras el gol del conjunto blanco. En un mensaje publicado en la cuenta oficial del club lisboeta horas después del encuentro, apoyado en un estracto del vídeo del momento en el que Vinicius dijo que había recibido dichos insultos por parte de Prestianni, asegura: "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado".

En otro mensaje previo, el club portugués publicaba una imagen del jugador argentino acompañada con la frase "juntos, a tu lado".

No hubo prueba gráfica del insulto. Sólo a Vinicius corriendo y señalando a Prestianni, después de que el jugador del Benfica hubiera dicho algo con la boca tapada por su camiseta, como gesticuló incluso el árbitro para transmitir a algunos futbolistas del Real Madrid, entre las protestas, que no había manera de demostrar si eso había sucedido.