El Benfica desmiente el enfrentamiento de su presidente, Rui Costa, con un miembro del Real Madrid

Vinicius volvió a vivir un episodio racista en el campo o al menos eso denuncia él. El brasileño se lo comunicó al colegiado tras marcar su gol y celebrarlo en el córner. Según cuenta, Gianluca Prestianni le llamó "mono". Mbappé aseguró que lo dijo hasta en cinco ocasiones. Todo esto con la premeditación de levantarse la camiseta y taparse la boca. Evidentemente no habrá una imagen que pueda acreditar la versión del brasileño o la del jugador del Benfica. Ha emitido un comunicado en donde desmiente la versión del futbolista blanca y asegura que fue amenazado.

El comunicado de Prestianni

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, aseguró en un breve comunicado en su cuenta oficial de ‘Instagram’. Además, en el mensaje añadió: “Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del 0-1, marcado por Vinicius, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.

Las diferentes versiones de Prestianni

La versión de Prestianni parece que cambió varias veces. Él dice que se malinterpretó lo que dijo por lo tanto algo llegó a decir, pero anteriormente comentó a jugadores que no había dicho nada. Tchouameni ante los medios comentó esto del jugador del Benfica.

"La verdad es que eso no puede pasar. Nos han dicho que el chico le ha dicho 'mono' con la camiseta tapando la boca. Luego él dice que no dijo nada, que dijo maricones, pero da igual. Hemos hablado como equipo y Vini nos dijo que teníamos que seguir jugando. No sé qué decir. Hablaremos. Eso no puede pasar".

El insulto racista es lo que mantiene Vinicius desde el principio apoyado por jugadores como Mbappé que también asegura que lo escucharon. Luego Prestianni comentó que dijo "maricones" o que no dijo nada según cuenta Tchouameni. En caso de ser lo segundo se trataría de un insulto homófobo, igual de reprochable que si hubiera dicho "mono". Lo que está claro es que algo dijo porque él mismo lo ha confirmado. Ahora habrá que esperar para ver si la UEFA abre una investigación y puede esclarecer lo sucedido, aunque con la camiseta en la boca poco se va a poder escuchar.