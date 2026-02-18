Jorge Morán 18 FEB 2026 - 12:55h.

La RFEF informó de la oficialidad de la fecha

El debate interno por la final de Copa y el papel del Betis: dos fechas con horarios distintos

Ya hay fecha oficial. Después de todas las dudas sobre la final de la Copa del Rey, la RFEF ha informado de su decisión en un comunicado al que han estado muy pendientes los cuatro semifinalistas (Athletic, Atlético, Barcelona y Real Sociedad), pero también el Real Betis.

La final de la Copa del Rey se disputará el próximo sábado 18 de abril a las 21.00H. Una fecha en la que los atléticos tienen pie y medio tras la goleada (cuatro a cero) en el Metropolitano. Por su parte, el derbi vasco se definirá en un Reale Arena en dónde la Real Sociedad llega con ventaja de un gol a cero.

La fecha elegida y el partido del Real Betis

Durante semanas, la RFEF ha estado estudiando la posibilidad de disputar la final de la Copa del Rey entre dos fechas. Una de ellas podía ser el domingo 19 de abril sobre las 16.00H, fecha que finalmente ha sido descartada, para terminar eligiendo la comunicada por la federación. Y aquí es dónde llega el problema.

El Real Betis, en caso de que logre la clasificación a los cuartos de final de la Europa League, jugará tan sólo dos días antes en el mismo estadio. La vuelta de esa eliminatoria se disputaría el jueves 16 de abril, por lo que la RFEF tan sólo tendría dos días para preparar toda la organización de la final.

Un encuentro que podría suponer el cambio de fecha de los verdiblancos. La RFEF y la UEFA mantienen muy buenas relaciones, por lo que la opción de que se adelante el partido al miércoles está encima de la mesa. Tocará esperar, pero la decisión de la federación española provoca que el Real Betis esté muy pendiente de lo que pueda pasar.

Comunicado oficial de la RFEF

A falta de dilucidar durante las próximas semanas qué dos equipos obtendrán su billete para poder disputarla, la gran fiesta del fútbol español dispone ya de fecha oficial para su celebración: sábado 18 de abril a partir de las 21:00, hora peninsular.

Así, la disputa en fin de semana del encuentro facilitará el desplazamiento de los aficionados, garantizando el apoyo a los equipos finalistas y el colorido en las gradas característico de un gran espectáculo como el que se vivirá en la capital hispalense.

Un mes de abril de 1903 vivió el comienzo y la primera final del Campeonato de España-Copa de SM el Rey, que 123 años después suele reservar este mes para la disputa del encuentro que decide el título de campeón, aunque esta temporada será la primera en la centenaria historia del torneo que la Copa del Rey Mapfre viva su desenlace un día 18 de abril, marcado ya como una de las grandes fechas de esta apasionante temporada deportiva.