El capitán txuri urdin: "Han descorchado el champán, pero nosotros estamos tranquilos"

Más allá de la derrota contra el Real Madrid, la afición de la Real Sociedad ya piensa en la final de la Copa del Rey. Y es que el triunfo sobre el Athletic Club en la ida de las semifinales pone a los de Pellegrino Matarazzo con medio pie en la final. De este modo, la afición ha disparado su ilusión. Tanto es así que algunos aficionados tienen ya el billete comprado para Sevilla, donde se proclamaron campeones la última vez. Eso sí, todavía quedan 90 minutos, todo un mundo, y la ventaja es estrecha, de apenas un gol. Por tanto, todavía puede pasar de todo. Justo ese es el mensaje que ha tratado de enviar su capitán, Mikel Oyarzabal, de cara a la vuelta de semifinales y pensando también en las jornadas que quedan hasta entonces.

Lo ha hecho en una entrevista concedida al Diario Vasco. En ella, el '10' txuri urdin afirma que en el vestuario sí que mantienen los pies en la tierra: "Los que llevamos mucho tiempo aquí sabemos cómo funciona esto. Está claro que el suflé está alto, que ya se ha descorchado la botella de champán. Nosotros dentro estamos tranquilos y con ganas", asegura.

La Real Sociedad puede asegurarse entrar en Europa en el mes de marzo

Y es que, tras caer frente al Real Madrid, la Real Sociedad tiene por delante dos partidos de vital trascendencia, frente al Real Oviedo en Anoeta y ante el RCD Mallorca en Son Moix. Con estos dos encuentros el equipo puede dar un arreón importante de cara a una hipotética clasificación europea. Y es que es cierto que, si se clasifica para la final, el conjunto txuri urdin tendría asegurada su plaza en la UEFA Europa League el próximo curso, ya que el rival en una hipotética final sería el Atlético de Madrid o, en caso de escandalosa remontada, el FC Barcelona. Ambos conjuntos ya irán a la Champions, por lo que la plaza europea iría para el finalista.

Sea como fuere, tras una temporada que empezó como un desastre, lograr optar a Europa vía LALIGA es una muestra de lo mucho que ha cambiado la Real Sociedad desde el aterrizaje del técnico estadounidense. Del mismo modo, los pluses por clasificación son un incentivo más para tratar de quedar lo más alto posible y que el club se garantice más recursos. Con todo eso en la cabeza, Mikel Oyarzabal se mantiene con los pies en la tierra, para que la ilusión copera no distraiga de otros objetivos.