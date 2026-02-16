Basilio García Sevilla, 16 FEB 2026 - 22:08h.

"Fuera de aquí ¿Pero usted quien se ha creído que es? Que se vaya de aquí", le dijo el árbitro al entrenador

El Sevilla muestra íntegro el minuto y 25 segundos entre la roja de Galech y el estallido de Almeyda

Compartir







Han pasado dos días desde el Sevilla FC – Deportivo Alavés que quedó marcado por la expulsión de Matías Almeyda. El argentino vio la roja de una manera rocambolesca, especialmente si se comprueba con imágenes que el acta de Galech Apezteguía no dice la verdad sobre el motivo de su decisión, pero estalló justo después y se enfrenta a una sanción que seguramente será bastante importante.

Este lunes, El Día Después, de Movistar +, ha explicado con imágenes y subtítulos todo lo que sucedió en tres minutos que se hicieron muy largos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Todo comenzó con una advertencia del árbitro asistente, Ignacio Alonso, al entrenador sevillista. “Voy a hablar contigo porque no puedo más, los controlas tú, no te lo digo más veces, yo te lo digo como aviso”. La respuesta avanzaba lo que podía pasar poco después. “Haga usted algo con el banderín en vez de estar preocupado por ellos. Mira el partido. Haz tu trabajo, dale”, contestaba el argentino.

PUEDE INTERESARTE La sonrisa de Almeyda en su primera imagen pública tras la expulsión ante el Alavés

Después de la acción en la que el árbitro se decide a expulsar a Almeyda, Galech Apezteguía dice por el pinganillo “Solo al míster”, muestra la roja y se va. “Ignacio, a quien ha expulsado”, le pregunta el delegado Juan Martagón al asistente, y cuando el cuarto árbitro confirma que el expulsado es Almeyda, el técnico se niega a abandonar el campo. “No, no me voy a salir”, asegura sin hacer caso a las indicaciones de Martagón.

El entrenador de porteros sevillista, Arturo González, por su parte, trata de defender a su superior. “El gesto fue a los jugadores”, dice.

PUEDE INTERESARTE Matías Almeyda se perderá el derbi y el Sevilla se mueve ante una posible sanción histórica

La bronca se recrudece con la llegada del árbitro

Así, más de un minuto después, Galech Apezteguía vuelve a la zona y le confirma a Almeyda que es el expulsado. “Fuera de aquí, eras tú. Fuera de aquí ¿Pero usted quien se ha creído que es? Que se vaya de aquí”, le espeta a un argentino que empieza a estar fuera de sí.

“¿Por qué me echas? ¡Era al banco, loco! Yo no te he dicho nada, te equivocaste. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué carajo me echas?”, responde un Almeyda que no entiende por qué los árbitros no dan explicaciones.

En plena trifulca, con Gudelj, Maupay o Martagón de por medio, el árbitro advierte al delegado del equipo sevillista que la situación debía quedar zanjada de inmediato. “Que me voy yo, eh. O se va él o me voy yo. O se va él o me voy yo”, amenazaba.

Acto seguido, Almeyda se dirigió a Alexandre Alemán, el cuarto árbitro y encargado de mantener a raya las áreas técnicas y los banquillos. “¿Por qué me echó?”, le repite tres veces sin encontrar respuesta. “Márchese por favor. Clarísimo, no puede”, respondía el canario. En ese momento, vuelve Galech a la escena y Almeyda le dice en tres ocasiones “sos un pendejo”. Se marcha al túnel pateando una botella y se acaba uno de los acontecimientos más fuertes que se han vivido últimamente en el Sánchez-Pizjuán, y que amenaza con alejar al entrenador sevillista de los banquillos durante muchos partidos.