Matías Almeyda se perderá el derbi y el Sevilla se mueve ante una posible sanción histórica

Mucho se ha escrito y se escribirá en los próximos días sobre la expulsión de Matías Almeyda en el partido entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés del pasado sábado. El argentino reaccionó a lo que consideraba una injusticia, perpetrada por Iosu Galech Apezteguía, pero no lo hizo de la mejor manera y puede enfrentarse a una sanción histórica.

Sin embargo, el entrenador del Sevilla es un hombre que tiene una visión de la vida muy particular, y ni siquiera la incertidumbre en estos días sobre los partidos en los que no va a poder sentarse en el banquillo le borra la sonrisa del rostro.

Este lunes, en el regreso vespertino a los entrenamientos de la plantilla sevillista, la sesión era a puerta cerrada, pero las cámaras de ElDesmarque han captado la llegada de muchos integrantes de la plantilla, entre ellos el entrenador. De hecho, Almeyda fue el único que se paró y bajó la ventanilla, cambiando rápidamente el semblante serio por su particular sonrisa. “Buenos días, ¿todo bien? ¿Vino a filmar?”, decía antes de despedirse con su pulgar levantado del operador de esta casa.

Además de Almeyda, el resto de los jugadores fueron accediendo a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en sus vehículos, sin hacer ningún tipo de ademán de hacer declaración alguna. El equipo, tras sacar solo un punto de la visita del Alavés a Nervión, mira ahora al partido de Getafe del próximo domingo.

La sanción que le pude caer a Almeyda

Mientras tanto, en el club viven con expectación las horas previas a conocer la sanción que le puede caer a Almeyda por su expulsión. Aunque las imágenes previas a la roja desvirtúan la torticera acta de Galech Apezteguía, nadie le va a salvar de una suspensión ejemplar tras lo que sucedió después.

Entre el martes y el miércoles suelen conocerse las resoluciones del Comité de Competición, aunque el Sevilla agotará todas las vías para que su entrenador se quede fuera de los banquillos el menor tiempo posible. Todo, con su futuro en entredicho por los malos resultados del equipo en los últimos meses.