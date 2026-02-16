Pablo Sánchez 16 FEB 2026 - 23:45h.

Lamine Yamal pierde los papeles tras la tremenda entrada de Joel Roca

La acción cambió el desenlace del partido

Compartir







El segundo gol del Girona al Barcelona ha dado mucho que hablar por su validez. En la acción previa al disparo de Fran Beltrán, Echeverri recupera el balón ante Koundé con una posible falta que desde el bando blaugrana protestaron de manera airada. Tanto durante el encuentro como después del mismo, la sensación de enfado era generalizada y su técnico Hansi Flick lo evidenció de inmediato.

El técnico del Barça pasó por los micrófonos de DAZN para analizar el encuentro y, entre otras cosas, la mencionada jugada sobre Koundé. El periodista le preguntó si había visto falta y Flick contestó de manera irónica. "Qué opinas tú? Preguntó sin obtener respuesta. Finalmente el alemán se marchó de la entrevista sin dar su opinión y con visible rostro de enfado.

La opinión de Pau Cubarsí

El defensa del Barcelona Pau Cubarsí ha valorado este lunes, tras perder contra el Girona y ceder el liderato de LALIGA EA SPORTS al Real Madrid, que el conjunto azulgrana tiene que "mejorar", "hacer autocrítica" y ponerse "las pilas".

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de Girona y Barcelona en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS

"Tenemos que mejorar. No nos pueden meter estos dos goles. Hemos jugado un mal partido. Nos ha faltado un poco de todo. No ha sido un gran partido. Tenemos que hacer autocrítica y ponernos las pilas", ha comentado el futbolistas catalán en declaraciones a DAZN.

Cubarsí ha señalado que el hecho de encajar el 1-1 poco después de marcar el 0-1 ha sido una de las claves del encuentro, y ha preferido no opinar sobre la actuación del árbitro, pese a que el Barcelona protestó una posible falta sobre Jules Kounde en el la jugada que acabó con el gol de la victoria de Fran Beltrán. "Todo el mundo lo ha visto, no vamos a opinar. La gente ya sabe lo que ha pasado. Desde dentro no hemos podido hacer nada. No nos tenemos que meter con el árbitro", ha dicho sobre el colegiado.