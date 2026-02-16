Pablo Sánchez 16 FEB 2026 - 23:15h.

Uno por uno del Barcelona contra el Girona: varios suspensos en Montilivi

Recibió una durísima entrada en la recta final

El Barcelona terminó perdiendo los tres puntos en Montilivi y también los papeles en la recta final de un choque de alta tensión. Hubo intensidad de principio a fin y eso se reflejó en las reacciones de unos y otros a la acción más polémica del choque. Se produjo con el tiempo casi cumplido cuando Joel Roca entró con mucha dureza a Lamine Yamal para frenar un ataque blaugrana. Se desencadenó la trifulca.

Lamine Yamal se levantó como un resorte para recriminar a Joel la dura entrada. Pudo hacerle mucho daño aunque por suerte quedó en nada. Al atacante blaugrana tuvieron que agarrarlo en más de una ocasión para evitar males mayores, mientras que el colegiado decidió expulsar sin pensarlo al jugador local.

La imagen hablaba por sí sola. A partir de ahí el Barcelona lo intentó pero sin suerte. El empate ya no llegó y el equipo de Hansi Flick se dejó en Montilivi los tres puntos y el liderato que ahora ostenta el Madrid de Arbeloa.