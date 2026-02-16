Diego Páez de Roque Madrid, 16 FEB 2026 - 22:59h.

El Barcelona ha perdido el liderato de LALIGA

Cubarsí desvela las palabras que marcaron su futuro en el Barcelona: "Me dieron una inyección de confianza"

Compartir







El FC Barcelona ha perdido en liderato en Montilivi. Después de una primera parte en la que desperdiciaron un penalti -con polémica incluida- antes del descanso, Pau Cubarsí adelantó a los suyos con un gran cabezazo.

Pero no les duró mucho la alegría, pues Thomas Lemar igualó el encuentro al poco tiempo. Fran Beltrán, con un gran disparo, terminó de decidir el encuentro poco antes del minuto 90.

Las notas de los jugadores del Barcelona

Joan García (9): El mejor del partido por parte del Barcelona. Realizó hasta 7 paradas, algunas de ellas de mucho mérito siendo 6 de ellas disparos desde dentro del área.

El mejor del partido por parte del Barcelona. Realizó hasta 7 paradas, algunas de ellas de mucho mérito siendo 6 de ellas disparos desde dentro del área. Koundé (4): Gran centro del francés desde la banda derecha para asistir a Cubarsí. No estuvo tan contundente en los duelos, como se pudo ver en el último gol del Girona.

Gran centro del francés desde la banda derecha para asistir a Cubarsí. No estuvo tan contundente en los duelos, como se pudo ver en el último gol del Girona. Pau Cubarsí (6): Voló en el área del Girona para adelantar al conjunto culé en la segunda parte. En defensa sufrió mucho ante un Girona bien trabajado y con llegadores de segunda línea.

Voló en el área del Girona para adelantar al conjunto culé en la segunda parte. En defensa sufrió mucho ante un Girona bien trabajado y con llegadores de segunda línea. Eric García (3,5): Partido muy flojo en defensa. Vio la tarjeta por cortar una contra ofensiva de Reis llegando tarde. Fue sustituido en el 73 muy enfadado.

Partido muy flojo en defensa. Vio la tarjeta por cortar una contra ofensiva de Reis llegando tarde. Fue sustituido en el 73 muy enfadado. Gerard Martín (6,5): Entró con ganas de demostrar en su posición, con alguna buena subida y mostrando un buen nivel. Fue sustituido poco después del 60.

Entró con ganas de demostrar en su posición, con alguna buena subida y mostrando un buen nivel. Fue sustituido poco después del 60. De Jong (4): Flojo en los duelos y, aunque con precisión con la pelota, no tuvo la jerarquía que se espera del neerlandés.

Flojo en los duelos y, aunque con precisión con la pelota, no tuvo la jerarquía que se espera del neerlandés. Fermín López (4): Muy impreciso con el balón. Se vio a un Fermín algo ansioso, sobre todo en el último tercio. Aun así, se vio muy involucrado el labores tanto ofensivas como defensivas.

Muy impreciso con el balón. Se vio a un Fermín algo ansioso, sobre todo en el último tercio. Aun así, se vio muy involucrado el labores tanto ofensivas como defensivas. Dani Olmo (6): Provocó el penalti en el último minuto de la primera parte que no transformó Lamine, estuvo acertado en el pase pero no generó más ocasiones claras más allá de la pena máxima.

Provocó el penalti en el último minuto de la primera parte que no transformó Lamine, estuvo acertado en el pase pero no generó más ocasiones claras más allá de la pena máxima. Raphinha (6): Volvió a la titularidad después de la lesión. Tuvo dos ocasiones claras, una de ellas estrellando el balón en el palo.

Volvió a la titularidad después de la lesión. Tuvo dos ocasiones claras, una de ellas estrellando el balón en el palo. Lamine Yamal (4): Los 45 primeros minutos para olvidar de Lamine Yamal de cara a portería. Falló un mano a mano claro y mandó al palo el penalti en el último minuto. En la segunda parte asumió más responsabilidades en ataque, pero con poco acierto.

Los 45 primeros minutos para olvidar de Lamine Yamal de cara a portería. Falló un mano a mano claro y mandó al palo el penalti en el último minuto. En la segunda parte asumió más responsabilidades en ataque, pero con poco acierto. Ferran Torres (3,5): Algo torpe con el balón, reteniendo de más la pelota de lo que pedía el partido y sin mucho espacio para moverse entre la defensa del Girona.

Las notas de los suplentes