Pablo Sánchez 16 FEB 2026 - 19:48h.

Compartir







Girona y Barcelona cierran este lunes, a partir de las 21.00 horas en Montilivi, la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS. Un duelo en el que los blaugranas están obligados a ganar para recuperar el liderato que el pasado sábado le arrebató de manera provisional el Real Madrid tras su victoria frente a la Real Sociedad. Los de Míchel, por su parte, quieren seguir progresando en su escalada clasificatoria.

Un rato antes del inicio del choque, tanto Míchel como Hansi Flick dieron a conocer los onces con los que saltarán al terreno de juego.

El once confirmado del Girona

Míchel parte con Gazzaniga, Hugo Rincón, Arnau, Lemar, Vitor Reis, Tsygankov, Blind, Vanat, Witsel, Bryan Gil e Iván Martín.

En el banquillo se quedan Rubén Blanco, Krapyvtsov, Joel Roca, David López, Stuani, Fran Beltrán, Abel Ruiz, Echeverri, Francés, Witsel y Lass.

El once confirmado del Barcelona

Hansi Flick sale de inicio con Joan García en portería, línea defensiva de cuatro hombres con Koundé, Eric García, Cubarsí y Gerard Martín. En la medular estarán De Jong, Dani Olmo y Fermín y arriba en busca de la portería rival Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

En el banquillo se quedan Cancelo, Balde, Araujo, Lewandowski, Casadó, Bernal, Szczesny, Roony, Kochen y Tommy.