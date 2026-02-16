Basilio García Sevilla, 16 FEB 2026 - 20:41h.

La imagen muestra que Almeyda no protestó "de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación"

La razón por la que Galech Apezteguía expulsó a Almeyda, según el acta

La expulsión de Matías Almeyda en el partido del sábado que disputaron el Sevilla FC y el Deportivo Alavés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán está aún muy caliente. Han pasado 48 horas, y mientras el club espera una sanción a su entrenador que puede ser histórica, también intenta poner toda la carne en el asador para evidenciar que Iosu Galech Apezteguía, el polémico colegiado del encuentro, miente deliberadamente en el acta que publicó dos horas después de dar por finalizado el partido.

Tanto es así, que el ‘Desde dentro’ habitual que el club publica tras cada encuentro contiene la secuencia entera de lo que sucedió hasta que Almeyda explotó. Un minuto y 25 segundos pasaron desde que el colegiado navarro enseñó una tarjeta roja al banquillo y volvió a dirigirse a la zona para confirmar que el expulsado era el entrenador argentino.

La secuencia completa, en el vídeo de abajo:

La narración de lo sucedido

Todo comenzó cuando el Deportivo Alavés sacó una falta sin pedir la distancia, Isaac Romero interceptó el balón y Galech Apezteguía indicó que se repitiera el saque. Almeyda se agachó con los brazos abiertos, dio un salto con el que dio la media vuelta y se quedó apoyado en el banquillo con los pulgares metidos en el bolsillo.

Seis segundos más tarde, el árbitro enseñó una tarjeta roja en dirección al banquillo local, pero los técnicos sevillistas no sabían a quién iba dirigida, tal y como se puede comprobar en los gestos. En un primer momento, pareció que el expulsado era Arturo González, el preparador de porteros, pero ni siquiera el cuarto árbitro, el canario Alexandre Alemán, parecía tener claro quién debía abandonar el banco.

Almeyda volvió a dirigir el partido, se arrodilló en la esquina del área técnica mientras el cuarto árbitro incluso se encogía de hombros. Tampoco el delegado de equipo, Juan Martagón, ni el delegado de campo, Pepe Díaz, se aclaraban. El de Azul volvió al banquillo, bebió agua, y su segundo, Javi Martínez se señalaba a sí mismo por si el expulsado era él. Un minuto y 14 segundos después de enseñar la tarjeta, Galech Apezteguía paró el partido, y once segundos más tarde instó a Almeyda a que abandonara el campo.

El entrenador del Sevilla ingresó en el terreno de juego para cuestionar por el motivo de la expulsión, estalló y se armó un quilombo que tendrá consecuencias graves para él pese a que el club haya mostrado públicamente que la redacción del acta, en concreto cuando el árbitro alude a que fue expulsado por “protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona”. Las imágenes hablan por sí solas.