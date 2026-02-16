Pepe Jiménez Sevilla, 16 FEB 2026 - 10:57h.

Por qué ha sido denunciado Del Nido Benavente por vender acciones a los americanos

Ambas partes cierran un acuerdo de manera amistosa

Fin a uno de los capítulos, de los muchos existentes, alrededor del Sevilla en los juzgados. Lucas Fernández de Bobadilla, abogado de la entidad, ha alcanzado un acuerdo amistoso con Del Nido Benavente, retirando así la denuncia existente entre ambos, después del suceso vivido en el derbi del Sánchez-Pizjuán el pasado año.

Durante el descanso de aquella cita, Del Nido Benavente habría amenazado a Lucas Fernández de Bobadilla con "romperle los dientes", un hecho que fue protagonista del encuentro, de la Junta de Accionistas posterior y, evidente, de la jornada de este lunes en los juzgados.

Después de que Del Nido Benavente asegurase, tras la Junta de Accionistas del 2024, que todo era mentira, este lunes las partes se encontraban en el juzgado y según cuenta ABC, ambo han llegado a un acuerdo amistoso después de que el expresidente sevillista, a título individual, haya pedido perdón al abogado por los hechos ocurridos.

Según esta misma fuente, Lucas Fernández de Bobadilla ha decidido retirar la denuncia, cerrando cualquier diferencia -al menos en este caso- justo en mitad de la probable venta de la entidad, situación que, de una manera u otra, volverá a reunir a los actores de la historia.

Cabe recordar que todo este suceso provocó la apertura de un expediente a José María del Nido Benavente, máximo accionista de la entidad, apartándole de su asiento durante varios encuentros, situación que llegó a denunciar el propio expresidente blanquirrojo.

Finalmente, la historia queda en nada y las partes cierran, de manera amistosa y con un apretón de manos, el enésimo capítulo que acerca al Sevilla a los juzgados mientras, en lo deportivo, se juega la vida para seguir en la élite española.