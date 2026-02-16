Fran Fuentes 16 FEB 2026 - 13:30h.

Jorge Picón lo tiene claro: "No hay ni uno solo que se salga de la norma. No lo hay"

Nacho Donado denuncia que "Simeone es cómplice" de elegir partidos y augura una llamada "desde arriba" en el Atlético: "No puede decir eso"

Los penaltis cometidos sobre Vinicius Júnior durante el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad siguen generando polémica. Es por eso que en ElDesmarket, el podcast de ElDesmarque sobre el mercado de fichajes presentado por Rafa Máinez que se emite todos los lunes a través de Mediaset Infinity, hemos debatido sobre el tema. Lo han hecho Nacho Donado y Jorge Picón, colaboradores habituales del programa, en una conversación que poco a poco ha ido subiendo el tono.

En este sentido, Nacho Donado insinúa que es la tónica dominante durante este curso: "Bueno, viene pasando toda la temporada y es un ejemplo más. Yo, de verdad, ya el primero me parece muy dudoso. El segundo, yo de verdad, algo hay que hacer porque esto me parece que ya se está yendo de madre. O sea, es que no sé cómo será para que hasta los comentaristas del partido dijeran que era un piscinazo".

Por su parte, Jorge Picón no se moja con la retransmisión televisiva, pero insiste en que sí es penalti: No voy a entrar a valorar el trabajo de otros compañeros, en este caso de los narradores del programa. Yo creo que, ante todo, es una jugada que es interpretable. Es decir, ha habido mucha gente que ha dicho que es penalti. Incluso Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha dicho que es penalti. Y hay otra gente que dice que no. El árbitro tomó una decisión y se dijo que era penalti. Yo creo que, además, la toma que vimos durante el partido no fue la mejor porque hay otras tomas en las que se ve más de frente, como es ver a Aramburu golpea en el pie de Vinicius. Dicho esto, Vinicius exagera la caída. Seguro. Nadie lo duda. Pero esto es un arma más del juego y la culpa, en todo caso, de que se pite será de los árbitros. Dar por hecho que es un piscinazo y que no se tendría que haber pitado me parece un error", asegura.

Una postura con la que Nacho Donado no está de acuerdo"Lo que tienen que hacer ahora todos los futbolistas de Primera División es tirarse. ¿Has visto las cifras de penaltis del Real Madrid y la del resto de equipos? La verdad que no estoy tan pendiente de este tipo de cosas, pero si quieres traigo una lista a lo Mourinho para analizar todos los penaltis, cuáles son y cuáles no", comenta.

En este sentido, Jorge Picón asegura que, aunque sean muchos, todos están bien pitados: "Pues a lo mejor habría que hacerlo, pero ya te digo yo que no hay ni un solo penalti de estos que podéis catalogar de escandalosos en toda la temporada. No lo hay. Habrá disparidad de criterios. O sea, va más claros o menos claros, pero no hay ninguno que se salga de la norma. No lo hay", sentencia.

La conversación va mucho más allá, pero si quieres enterarte de todo lo que comentaron nuestros tertulianos de ElDesmarket, reproduce el vídeo que encabeza la noticia, porque no tiene desperdicio.