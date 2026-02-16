"No es la primera vez que lo hace", recuerda el periodista en ElDesmarket

El mensaje de los jugadores del Atlético que no convence a Simeone: del césped a la lucha por LALIGA

El Atlético de Madrid vive una situación preocupante en LaLiga EA Sports. Tres jornadas sin ganar y dos derrotas consecutivas, la última de ellas de manera sonrojante ante el Rayo Vallecano (3-0) en el exilio de Butarque. Este lunes, en ElDesmarket, el podcast de ElDesmarque, Nacho Donado ha señalado a Diego Pablo Simeone como "cómplice" tras las palabras de Jan Oblak en las que insinuaba que se elegían qué partidos competir.

"Claro que cabrea. Incluso con los titulares, muchos venimos denunciando que los jugadores eligen los partidos. La única diferencia en Butarque es que Simeone se ha sumado y ha sido cómplice y ha elegido el partido. No es la primera vez que lo hace, contra el Levante también lo hizo. Sacó sólo dos titulares y curiosamente se lesionaron", expresó Nacho Donado durante el podcast.

El periodista cree que "todos" tienen responsabilidad y que "perder 3-0 contra el Rayo es una cosa que debería ser intolerable en el Atlético de Madrid", sin olvidar el empate ante el Levante o la pobre imagen a domicilio. Y en este sentido, señala que la plantilla y el cuerpo técnico parecen enfocados en competir por la Copa del Rey y la Champions League.

"Simeone ha pasado a ser cómplice de los jugadores. ¿Qué es lo que le interesa ganar? Copa y Champions. Y en Liga, ya se llamará desde arriba cuando se vea al Betis a 4 puntos, habrá conjura, comida y demás", declaró.

Nacho Donado y el objetivo de Simeone

Donado, eso sí, recuerda que "el objetivo de Simeone no es ser ni tercero ni cuarto", sino que "ese el objetivo del club" porque "es un objetivo económico, no deportivo". "El de Simeone es salir campeón, y lo ha dicho repetidas veces. ¿En qué puede salir campeón? En Copa y bueno, Champions es muy difícil pero está abierta la posibilidad, en Liga está cerrada. Pues eso es lo que está haciendo Simeone. Si se eligen los partidos, es una exigencia que Simeone no ha querido, pero de la que ha acabado siendo cómplice", dijo.

"Sacan los titulares y hacen lo mismo. La diferencia es que saca once tíos y uno va tomando nota de cuál vale y cuál no vale. ¿Ves tolerable que salga Oblak diciendo que se eligen los partidos y Giménez diciendo que no se ha dado el 100%?", expresó Donado, en un tono enfado. "Simeone no puede decir eso, es un hombre de club", concluyó.