Jorge Morán 16 FEB 2026 - 12:09h.

Simeone volvió a responder el mensaje de los jugadores

Los cinco grandes señalados del Atlético de Madrid tras la debacle ante el Rayo

Compartir







Semanas de idas y venidas en el Atlético de Madrid. Mientras en la Copa del Rey no hay quién les pare, con goleadas ante el Real Betis y el FC Barcelona, en LALIGA EA SPORTS no levantan cabeza. Y ante el Rayo Vallecano el equipo volvió a demostrar una debilidad que no gusta nada a Simeone.

Los rojiblancos van cuartos, a quince puntos del Real Madrid y a trece, por ahora, del Barcelona. Los futbolistas ven prácticamente imposible LALIGA, algo que se nota tanto en el terreno de juego como en las declaraciones que realizan.

Simeone, alejado del pensamiento de sus jugadores

Después del partido ante el Rayo Vallecano, algunos pesos pesados destacaron que LALIGA se había tirado a la basura. "No podemos perder partidos así. No podemos hacer partidos como el que hemos hecho. De esta manera va a ser difícil competir", comenzó diciendo Oblak. "Parece que LALIGA se ha tirado", dijo de manera contundente.

PUEDE INTERESARTE Butarque, de nuevo escenario de una pesadilla para un Atlético desconocido en LALIGA EA Sports

Unas palabras que compartió José María Giménez. "LaLiga es verdad que está muy difícil, es una realidad y no hay que mentirse, pero al final hay que intentar hacer las cosas de la mejor manera", comentó el uruguayo, consciente de la dificultad que tienen en la clasificación.

Unas declaraciones que no gustaron nada a Simeone, quién se alejó de las palabras de sus futbolistas. "No lo comparto. El equipo dio lo que podía, ellos fueron superiores y no hay nada para reprochar a nivel de esfuerzo y trabajo y querer hacerlo bien. No hicimos un buen partido, felicitar al rival y a prepararnos para lo que viene el miércoles", comentó sobre las palabras de Oblak.

El césped, otro tema de disputa en el vestuario

Estas discrepancias de pensamiento no son la primera vez que ocurren dentro del vestuario del Atlético de Madrid. Ya hace unas semanas, durante los días en los que jugaron con el Real Betis en dos ocasiones, Koke y Griezmann se quejaron del césped del Metropolitano en unas palabras de las que quiso alejarse Simeone.

El francés fue el primero en hacerlo, alabando La Cartuja frente a su propio estadio. "Puede ser por el campo, el mejor de España. El nuestro no ayuda mucho para jugar. Se nos complica a la hora de jugar, porque intentamos jugar más", comentó al ser preguntado por la clave para golear al Betis.

Tan sólo unos días después, fue el capitán el que criticó su propio terreno de juego. "No está bien. Nos resbalamos. Se levanta. Un equipo como el Atlético de Madrid necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige también que juguemos a un gran nivel y necesitamos un césped de nivel para jugar. Un césped de nivel", dijo el vallecano.

Simeone, durante la rueda de prensa posterior, mostro su desacuerdo con las palabras de sus dos futbolistas. "Ellos son los que juegan. Yo no pienso en eso", opinó al ser preguntado por las declaraciones de Koke. Sin duda, una situación poco habitual en un equipo que tiene en la unión de los suyos el elixir para la victoria.