Los colchoneros perdieron 3-0 tres días después de la exhibición ante el Barça

El Atleti vuelve a las andadas en LALIGA. Después de hacer una de las mejores actuaciones en los últimos años ante el Barça, hoy han mostrado una imagen irreconocible. Es cierto que en el once había nueve cambios, pero este bajón de rendimiento no se puede permitir con una plantilla de este nivel.

"Parece que LALIGA se ha tirado", pronunciaba Jan Oblak nada más terminar el partido, que, consciente del cambio de nivel, lanzaba una autocrítica muy contundente. "Los partidos no se eligen", decía.

Pero da la sensación de que este Atleti sí lo hace. Ya lo demostró el fin de semana pasado ante el Betis. Y, por mucho que le pese a Simeone, contra los de Vallecas también han dejado ese feeling, quedándose a 15 puntos del liderato en el mes de febrero.

Butarque, mal escenario para el Atlético

Más casualidad que causalidad -por supuesto-, la tarde horribilis para el Atleti se dio en el Estadio de Butarque. Los rojiblancos no estaban contentos de jugar en Leganés. No por superstición, ni mucho menos, sino, como explicó Mateu Alemany en la previa, por la afición del Rayo, "que no pueden disfrutar de este partido en su campo".

Pero lo cierto es que a los de Simeone no se les da nada bien ese campo. Con la de hoy, han jugado ocho veces sobre ese tapete. Siete ante el Leganés, el habitual anfitrión.

Y no hay que echar la vista muy hacia atrás para comprobar la incomodidad de los atléticos en el sur de Madrid. El año pasado, los 19 tiros colchoneros no fueron suficientes para llevarse ni un solo punto. Sí acertaron los pepineros, que ganaron 1-0.

Tampoco venció el Atlético en 2018 (1-1), ni en 2017 (0-0), ni en 2016 (0-0). En Primera, solo figura una victoria en el historial de visitas a Butarque, la de 2019 (0-1).

Ahora, el Atleti tiene por delante la crucial eliminatoria de Champions ante el Brujas. Y a principios de marzo viajarán a Barcelona para tratar de certificar su pase a la final de Copa. Pero que no se olviden que durante los fines de semana compiten en LALIGA.