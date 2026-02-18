Celia Pérez 18 FEB 2026 - 08:24h.

La catalana tuvo que abandonar este martes en Dubái

La impresión de Sabalenka y Paula Badosa cuando se conocieron: "Pensamos que la otra era una zorra"

Paula Badosa se vio obligada a retirarse este martes del torneo WTA 1.000 de Dubái justo cuando disputaba el partido de la segunda ronda ante la ucraniana Elina Svitólina y cuando había perdido el primer set. Tras sentir un nuevo problema físico y ser valorado por su equipo médico, la catalana se dirigió hacia los vestuarios, abandonando la pista, por lo que el juez de silla dictó la victoria de su rival.

Badosa, que ya se retiro en el WTA 1.000 de Doha, suma una nueva retirada en su carrera y peligra el siguiente objetivo en el que está inscrita el WTA 500 de Mérida en México. Todo ello ha despertado algún que otro comentario de lo más crítico en redes sociales al que ella ha respondido de manera contundente y sin fisuras. "Paula Badosa es tan irrespetuosa con el tenis que no puedes retirarte de cada torneo", escribió un aficionado, a lo que ella respondió al poco de forma muy clara.

"No tienes idea de lo que es vivir con una lesión crónica y aun así seguir adelante. Despertarse cada día sin saber cómo responderá tu cuerpo, buscando soluciones y luchando por algo que amas y dándolo todo incluso cuando es tan difícil. Créeme, soy la primera que sufre dolor y tiene pesadillas interminables para intentar encontrar soluciones cada día, y para mí, después de todo, pisar una cancha de tenis hace que todo valga la pena. Así que seguiré intentándolo. Porque se trata de intentarlo y eso no cambiará. Siempre lo intentaré una vez más.

Hago esto por mi pasión y por mí misma. Y si hay un 1% de probabilidad de seguir adelante, la aprovecho. Así es como veo y entiendo la vida.

Si no te gusta, no tienes que seguirme. Y lamento informarles que no me jubilaré, así que me seguirán viendo por un tiempo. Cambien de canal la próxima vez".