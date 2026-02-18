Diego Páez de Roque Madrid, 18 FEB 2026 - 00:26h.

Mbappé fue claro tras el incidente racista

Fede Valverde señala a Prestianni ante Vinicius: "Si te tapas la boca para decir algo es porque no está bien"

Mbappé ha atendido a los medios de comunicación tras la victoria contra el Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League. Sin embargo, todas sus declaraciones fueron en relación al incidente racista que ocurrió durante el partido con Vinicius Jr como protagonista.

El brasileño, en un pique con Prestianni, le recriminó al árbitro que este le había llamado "mono". El partido se detuvo durante varios minutos, aunque se terminó reanudando aumentando la tensión en el terreno de juego.

Mbappé pide que Prestianni no juegue más la Champions

El delantero francés estalló contra el argentino en zona mixta y pidió a UEFA la sanción más dura para el argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica que presuntamente realizó un insulto racista a Vinícius Junior, que detuvo el partido ante el Real Madrid durante diez minutos, y denunció que le llamó "mono" cinco veces tapándose la boca con su camiseta.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", comentó el francés.

"Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar", añadió.

"Para mí no merece jugar más la Champions. Vamos a jugar un partido de fútbol en el Bernabéu maravilloso, que daremos el mejor partido posible pero este jugador no tiene que jugar. No tiene que venir al Bernabéu. No lo merece".

Mbappé exculpó tanto a la afición del Benfica como a los jugadores del conjunto luso. El delantero entendió que los seguidores en Da Luz no escucharon lo que sucedió y su única intención es apoyar a su equipo y ayudarlo a conseguir la victoria. En cuanto a los futbolistas, también es consciente de que muchos no saben qué sucedió.

"Sería injusto por mi parte decir que el staff del Benfica no nos ha defendido. Pero los que estaban cerca y sí lo han escuchado sí deben hacer algo. Tengo máximo respeto por Mourinho, que habló conmigo y trató de calmar la situación".