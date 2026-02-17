El golazo del brasileño y su posterior celebración originó la tangana del Benfica-Real Madrid

Vinicius y Prestianni se han convertido en los dos grandes protagonistas del partido entre el SL Benfica y el Real Madrid. Y por desgracia, no por temas futbolísticos, al menos respecto al jugador del cuadro lisboeta. A los 50 minutos, el brasileño anotó un golazo por la escuadra y se fue al córner a celebrarlo, baile incluido, lo que originó una tangana con los futbolistas locales por sus gestos hacia la grada.

A partir de ahí, se armó el lío. El madridista vio la amarilla y se enzarzó con Pestrianni. Los dos estaban muy calientes, intercambiando palabras que no parecían precisamente halagadoras. Las cámaras de Movistar captaron cómo Vinicius, aparentemente, le dice a Pestrianni en dos ocasiones: "La tenés adentro". Fue entonces cuando el argentino se tapa la boca y se origina el supuesto insulto racista.

Vinicius se fue corriendo al árbitro para denunciarlo. El colegiado aplicó el protocolo antirracismo y detuvo el encuentro durante cerca de 10 minutos. Hubo conversaciones, hubo cruce de declaraciones entre unos y otros, pero el que más caliente estaba era Kylian Mbappé. El galo no paró de buscar al argentino y se erigió como el gran defensor de su compañero de vestuario.

La reacción de Mbappé contra Prestianni

Mbappé estaba enfadadísimo con Pestrianni. Y eso que no estaba cerca de la jugada cuando se produjo el supuesto insulto. Cuando se fue a reanudar el encuentro, casi diez minutos más tarde, las cámaras de Movistar captaron cómo le dijo, hasta en cuatro ocasiones: "Eres un puto racista".

Mbappé, de hecho, salió luego en zona mixta para hablar con los medios a denunciar las palabras del futbolista del Benfica. Incluso dijo directamente que Prestianni no debería jugar más al fútbol tras sus palabras racistas sobre el césped de Da Luz, mostrándose muy duro con el jugador del Benfica en una noche para el olvido en Lisboa.