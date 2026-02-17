Diego Páez de Roque Madrid, 17 FEB 2026 - 23:00h.

José Mourinho no estará en el Bernabéu al ser expulsado

Incidente racista en el Benfica-Madrid con Vinicius: marca, lo celebra, acusa a Pestrianni de llamarle "mono" y se para el partido

La segunda parte del Benfica-Real Madrid fue cuanto menos movida. Comenzó con el golazo de Vinicius que celebró con un baile que no gustó ni a los aficionados ni a los jugadores.

Se formó una tangana que terminó con el incidente racista entre el brasileño y Prestianni, en el que el madridista acusó a su rival de haberle llamado "mono". El partido se detuvo durante varios minutos, dejando más tanganas como la de Mbappé y Otamendi, la imagen de Vinicius sentado en el banquillo y el abrazo de Mourinho intentando calmar al '7'.

Otro de los momentos tensos del partido llegó alrededor del minuto 85. Vinicius Jr, que vio la primera amarilla del partido entre la celebración de su gol y la tangana, realizó una falta peligrosa para el Benfica en la frontal de su área.

Mourinho, expulsado por protestar

La realización del partido se fue directamente al banquillo del conjunto luso para enfocar a José Mourinho que, al ver la falta y Vinicius Jr, que tenía cartulina amarilla, se fue directo al cuarto árbitro a reclamar la expulsión del brasileño.

Quedaban pocos minutos para llegar al 90, pero se esperaba un descuento generoso que finalmente fue de 12 minutos. Además, consciente de la importancia del brasileño, era clave para el Benfica que no estuviese en la vuelta. Pero el plan de Mourinho no le salió bien.

Vio una primera cartulina amarilla por sus protestas y, al no cesar, el colegiado del encuentro le terminó mostrando la tarjeta roja.

De esta forma, Mourinho se perderá el partido de vuelta entre el Benfica y el Real Madrid. Era uno de los grandes encuentros, ya que el portugués no ha vuelto todavía al feudo madridista desde que dejó el club en 2013. Por ahora, el público del Santiago Bernabéu tendrá que conformarse con verle en uno de los palcos del estadio, desde donde seguirá el partido tras su expulsión en Lisboa.