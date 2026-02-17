El conjunto de Álvaro Arbeloa irá por la 'ruta plateada' del cuadro de cruces

El Real Madrid abre este martes su eliminatoria ante el SL Benfica en el playoff de la Champions League. Un playoff que corresponde realmente a una eliminatoria de dieciseisavos de final que sólo disputan del 9º al 24º clasificado de la Fase Liga. Si pasa, accederá ya a octavos de final y arrancarán los grandes enfrentamientos de su competición fetiche.

De momento, la UEFA sólo ha realizado el sorteo del playoff. Esto quiere decir que los 16 clubes que quedaron entre el 9º y el 24º ya están ubicados en el cuadro, pero los ocho primeros todavía no. Aún así, el conjunto de Álvaro Arbeloa ya vislumbra su posible camino hacia la final.

Los posibles rivales del Real Madrid en Champions League

El Real Madrid irá por la 'ruta plateada', correspondiente al lado izquierdo del cuadro. En caso de ganar al Benfica en este playoff, se mediría en octavos de final al Manchester City o al Sporting CP, un rival que saldrá del sorteo que se realizará el viernes 27 de febrero a las 12:00 horas.

En ese sorteo quedarán definidos todos los cruces hasta una hipotética final. Lo que sí se sabe ya es que si los blancos consiguieran superar también esa ronda de octavos, en cuartos se medirían a Arsenal, Bayern, Atalanta o Borussia Dortmund. Y en el hipotético caso de alcanzar las semifinales, se podría cruzar con equipos como el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, el Tottenham, el PSG o la Juventus, entre otros.

Todo ese cuadro, insistimos, quedará definido en el sorteo de octavos. El Real Madrid, eso sí, evitará en todo momento a clubes como el Atlético de Madrid, el Newcastle, el Inter o el Leverkusen, a los que no se medirá nunca antes de una posible final, ya que van por la 'ruta azul' del cuadro, en la zona derecha.