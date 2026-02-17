El gran problema de Camavinga en el Real Madrid: "Está en tierra de nadie, no evoluciona"
"Es su año, o va hacia delante o se estanca definitivamente", afirma Nacho Peña
El Arsenal, atento a la decisión del Real Madrid para fichar en defensa
Eduardo Camavinga opinó sobre el debate del centro del campo del Real Madrid. En este sentido, Arda Güler es quien está asumiendo la mayor responsabilidad a nivel creativo, pero está lejos de transmitir la fiabilidad de otros jugadores como Pedri o Vitinha. Eso sí, el jugador francés cree que puede ser esa pieza que dirija los ataques del equipo ante las reclamaciones constantes de que se necesita fichar a un mediocentro creativo. Una aseveración que contrasta con lo visto sobre el terreno de juego hasta el momento. Y, aunque no ha esquivado la autocrítica, sí que siente que puede dar ese paso y que está preparado para comandar la línea medular del equipo blanco.
Una opinión con la que difieren bastante en El Partidazo de COPE. Nacho Peña, también colaborador habitual en ElDesmarque Madrugada, señala su gran problema: la indefinición. "Le compro lo de la autocrítica. Me parece un chaval simpatiquísimo y le honra la autocrítica. Creo que el madridismo tiene la misma sensación: sus condiciones son sensacionales. Sensacionales", insiste. "Porque es un tío con capacidad técnica y capacidad física, pero está un poco en tierra de nadie. Como que no evoluciona en su fútbol. Está todo el mundo expectante, a ver cuándo la va a reventar este chaval. No sé si es una cuestión de posición. Es cierto que le he visto mucho mejor en este rombo que ha planteado Arbeloa, en estos dos últimos partidos, pero creo que está en su año definitivo. Creo que esta temporada es la de que o va para adelante o se estanca definitivamente".
Unas sensaciones que comparte Luis García: "El problema que tiene Camavinga para ser organizador del equipo es que es un jugador muy desordenado. Tácticamente no puede sujetar al equipo, sobre todo a la hora de atacar. Es verdad que defendiendo luego tiene condiciones", reflexiona.
En este sentido, el periodista Guille Uzquiano cree que, a nivel posicional, él no puede ser el eje central de un mediocampo: "Su mejor posición es esta de ahora. No de cinco, que eso es Tchouaméni, o Zubimendi si queréis otro perfil. Sino de interior en un centro del campo de tres, él un poquito a la izquierda", asegura.
Sin embargo, esta disposición no le acaba de convencer a Luis García en todo un Real Madrid: "El problema es que Tchouaméni y Camavinga, para atacar, me parece un mediocampo muy pobre a la hora de crear. Creativamente es muy pobre", sentencia.