María Trigo 16 FEB 2026 - 23:24h.

El central estaba hundido tras cometer un claro penalti

Dean Huijsen no está atrevensado su mejor momento en el Real Madrid. Las lesiones no le han sentado nada bien y su rendimiento, en muchos partidos, no está siendo el esperado o el que había mostrado al principio de la temporada. El pasado sábado cometió un penalti clarísimo que supuso el empate a uno de la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Esta acción propició que la parroquía madridista le pitara en muchísimos momentos.

Las cámaras del programa 'El Día Después', de Movistar +, le hicieron un seguimiento al central blanco, que en todo momento fue consciente del error que había cometido. Gonzalo o Antonio Rüdiger, entre otros, se acercaron a darle ánimos, pero Huijsen era muy consciente de lo mal que lo había hecho. Eso sí, su fortaleza estuvo en cómo se repuso.

Es cierto que el partido se puso de cara para que el Real Madrid no tuviera que lamentar daños mayores por su penalti, pero es muy importante cómo se va recuperando tras el error y con el apoyo de sus compañeros. Tras el penalti que marca Vinicius, otra vez son varios jugadores los que se acercan a él para animarlo y hacerle ver que todos pueden tener un fallo.

En esa línea fue el comentario al respecto que hizo Álvaro Benito, comentarista y ex del Real Madrid, en el citado programa telivisivo: "Huijsen es un jugador que desde el primer momento asubió la responsabilidad con la pelota. Es un chico con muchas cualidades y muy joven. Hay que ayudarle porque el error forma parte del juego. Él tiene que asumir riesgo con la pelota, pero otra cosa es ir al suelo así, que es un error de concepto".

El propio internacional español publicó un mensaje en sus redes sociales en el que le dio las gracias a los presentes en el Santiago Bernabéu: "Gracias a los aficionados por el apoyo. ¡Hala Madrid!".