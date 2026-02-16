La preparación de Arbeloa empieza a dar sus frutos: "Xabi Alonso no encajó"

Redacción ElDesmarque 16 FEB 2026 - 17:24h.

Álvaro Arbeloa comienza a tener grandes resultados con el Real Madrid y su nuevo equipo técnico y los jugadores "entienden su idea"

El entorno de Endrick no cierra la puerta a una posible venta: “Ven un tapón en el Real Madrid”

El nuevo técnico español del Real Madrid parece haber dado con la tecla del equipo. Lo que no fue capaz de conseguir el último, Xabi Alonso, si lo está haciendo el de Salamanca. Jorge Picón ha estado en el programa de ElDesmarket junto a Nacho Donado y Rafa Mainez para dar su opinión sobre la fiabilidad del equipo con la nueva “plantilla técnica” y la vuelta de Pintus al equipo.

Las palabras de Jorge Picón sobre la actualidad del Real Madrid

El presentador, Rafa Mainez, comenzó abriendo el debate cuando le preguntó al especialista informativo del Real Madrid acerca de las sensaciones y la fiabilidad que da el equipo de Álvaro Arbeloa a la afición. Este contestó rápidamente: “Fiarme es mucho decir, porque ha habido muchos momentos esta temporada en los que nos teníamos que fiar y luego ha llegado el tío de la vara y te daba en la cabeza, entonces yo fiarnos no me atrevería tanto”, dijo Picón precavido ante lo que pueda pasar en los próximos días con el equipo.

El club blanco tiene por delante uno de los retos más complicados de la temporada: ganar al Benfica en los dieciseisavos de final de la Champions. Ante eso, y con mucho recorrido por delante todavía, Jorge dijo lo siguiente: “Estoy convencido de que el equipo me transmite otra cosa. No digo más, pero sí que creo que el equipo está mejor trabajado de lo que lo estaba con Xabi Alonso, en el sentido de que creo que los jugadores están más dispuestos a aceptar esa idea”, dijo el periodista deportivo especializado en el Real Madrid.

“Lo que transmite la gente del vestuario es asumir la parte de culpa de lo sucedido. Se vio a Fede Valverde hablar en zona mixta y al menos eso es lo que parece que quieren vender. Asumen que no han estado a un gran nivel durante parte de la temporada y que tienen que dar un paso adelante. También achacan mucho al tema de lo que está pasando con las lesiones, y esperan que en este segundo tramo de la temporada se pueda estabilizar con Pintus y sea todo más tranquilo”, añadió Jorge Picón.

“Es cierto que la figura de Xabi Alonso no encajó, por x o por y, en el vestuario del Real Madrid, y eso es una cosa que parece que Arbeloa sí está consiguiendo, veremos al final de temporada”, concluyó el experto en ElDesmarket.