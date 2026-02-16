Diego Páez de Roque Madrid, 16 FEB 2026 - 18:15h.

Varios jugadores importantes en el Real Madrid se juegan estar en la vuelta

La preparación de Arbeloa empieza a dar sus frutos: "Xabi Alonso no encajó"

El Real Madrid volverá a Da Luz para disputar la ida de playoffs de la Champions League. Como ya pasó en el último partido de la fase de liga, Álvaro Arbeloa se verá las caras de nuevo con José Mourinho.

No fue un buen recuerdo el último viaje del club blanco a Lisboa. El equipo cayó, perdiendo su puesto dentro del top 8 y encajando un último gol del portero rival en los instantes finales. A raíz de aquel choque, surgieron múltiples críticas a Arbeloa y los jugadores por la imagen dada en la capital de Portugal.

Ahora, el equipo de Chamartín llega al enfrentamiento con otra mentalidad, pues sabe que el resultado que puedan sacar de Lisboa no es definitivo, ya que la semana que viene se jugará la vuelta en el Santiago Bernabéu.

Los apercibidos para la vuelta contra el Benfica

Sin embargo, el Real Madrid no solo debe centrarse en conseguir un buen resultado en el estadio Da Luz sino tienen que estar pendientes de no perder a jugadores para el partido de vuelta, pues varios de los pilares fundamentales de Álvaro Arbeloa están apercibidos.

En cuanto a la defensa, Dean Huijsen suma 2 tarjetas amarillas en la fase de liga, por lo que una tarjeta en Lisboa le impediría jugar en Madrid. Tchouaméni está en la misma situación que el central internacional con España, por lo que tendría que cumplir sanción si es amonestado.

Diferente, pero similar, es la situación de Álvaro Carreras. El lateral izquierdo ya cumplió sanción contra el Mónaco por ver tres amarillas anteriormente. Pero contra el Benfica volvió a ser amonestado, por lo que según el artículo 52.02, que dice "antes de la fase de grupos, los jugadores y los miembros de los cuerpos técnicos son sancionados para el próximo partido de la competición después de tres amonestaciones que no conllevaran tarjeta roja, así como después de cualquier amonestación impar posterior (quinta, séptima, novena, etc.)", por lo que con una amarilla más se perdería el siguiente encuentro.

Hay otros dos jugadores apercibidos pero que no jugarán el partido. El primero de ellos es Rodrygo Goes, quien suma dos amarillas pero, como fue expulsado en el último encuentro, no jugará la ida contra el Benfica. El otro es Jude Bellingham, quien también ha visto dos tarjetas amarillas pero que no jugará la ida por lesión. Asencio y Militao tampoco estarán disponibles para Álvaro Arbeloa mañana por sanción y lesión respectivamente.