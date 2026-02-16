Miguel Casado 16 FEB 2026 - 15:27h.

Así ha sido la rueda de prensa de José Mourinho antes de jugar contra el Real Madrid

El Benfica presume del gol de Trubin en la sala de prensa para añadir más morbo al choque contra el Real Madrid

El Benfica recibe al Real Madrid este martes en la ida de los playoff de la Champions League. Los chicos de José Mourinho ya ganaron a los blancos hace un par de semanas, gracias a un gol del portero Trubin en el tiempo de descuento. Y ahora los dos equipos se miden por un puesto en los octavos de final.

El ex entrenador merengue se mide al conjunto de la capital de España por segunda vez desde que salió del Bernabéu. Y en la última, el pasado mes de enero, ya dejó claro el cariño que tiene por el club blanco y por su entrenador, Álvaro Arbeloa.

Ahora, los rumores sobre una posible vuelta al banquillo blanco han cogido fuerza, pero el portugués se ha encargado de acabar con ellos en una de las primeras preguntas.

Después de asegurar que dio todo en su etapa como técnico blanco, reivindicó el contrato que tiene con el Benfica. "He dicho ya que la única cosa que existe es que yo tengo un año más de contrato con Benfica. Es un contrato especial porque ha sido firmado en periodo electoral y de acuerdo conmigo y con el presidente Rui Costa hemos querido proteger éticamente a un hipotético nuevo presidente. Tiene una cláusula de que es muy fácil, tanto para mí como para el Benfica romper el contrato. No tengo nada con el Real Madrid", expresaba delante de la prensa.

Pese al amor que siente por el conjunto de Chamartín, tiene su deseo claro: "Ahora eliminarle de la Champions, pero que ellos ganen LALIGA y que Arbeloa se quede muchos años en el club".

Más de la rueda de prensa de José Mourinho

La relación con Florentino Pérez: "La última vez que hablé con el presidente fue cuando firmé con el Benfica. Me puso un mensaje para decirme que estaba muy contento de que estuviese de nuevo en un club grande. No vino cuando jugamos contra el Real Madrid en Lisboa. Espero que sí esté mañana, sino le veré en Madrid la próxima semana. Tengo una gran amistad con él y con su familia. No hay que esconderse".

Su conexión con el Real Madrid: "He dado todo lo que tenía al Real Madrid. He hecho cosas buenas y cosas mal, pero lo he dado absolutamente todo. Cuando un profesional, sea jugador o entrenador con esta sensación, creo que se queda una conexión para siempre. Es mi sensación. Hace ya doce años y siempre he tenido esa sensación con madridistas que he encontrado. La gente respeta que he dado todo, mi máximo y con mis errores. Pero con esto no quiero alimentar historias que no existen".

Qué espera del Bernabéu en la vuelta: “El recibimiento, espero que se olviden de mí y que el foco esté en ayudar a su Real Madrid para clasificarse. Es el objetivo del equipo y de la afición, eliminar al Benfica y ganar la Champions. Yo llego allí y se olvidará de que soy yo. El partido de mañana será diferente al de la liga. Analicé el partido de hace poco, pero lo tiré a la basura, porque en los últimos partidos el Madrid juega tácticamente diferente. Quiero que mi equipo no juegue como el Madrid quiere que juguemos. Tenemos que jugar como quiero yo”.

¿Siente que la Décima también es parte suya?: "Debo ser de los pocos entrenadores del Madrid en salir sin ser despedido. Cuando sales por tu propia decisión, no tienes que envidiar nada. Yo salí con el alma limpia. No olvidaré lo que me dijo el Presidente cuando salí: ‘Ahora viene lo fácil, lo difícil ya está hecho’. Mi familia es lo más importante para mí y eso era lo mejor. También lo fue para el Madrid. Tras años difíciles, intensos y violentos. Todo lo que el Madrid ha hecho después solo me ha dado alegría. No siento que soy parte de nada; el mérito es parte de quien estaba. El estadio Da Luz es un estadio de felicidad para el Madrid".

¿Se le puede decir 'no' a Florentino?: “Sí, se puede”