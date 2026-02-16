Miguel Casado 16 FEB 2026 - 14:18h.

Los blancos visitan al equipo de José Mourinho unas semanas después de perder en Da Luz

El Real Madrid se mide al Benfica este martes en el partido de ida de los play off de la Champions. Apenas dos semanas después de caer derrotados en el Estadio Da Luz, los de Álvaro Arbeloa regresan a Lisboa, pero esta vez con la continuidad en la competición continental en juego.

Los lusos ya saben cuál es la manera de batir al rey de la competición, pero para añadir algo más de picante a la eliminatoria, han adornado la sala de prensa del estadio.

Y no lo han hecho de una manera cualquiera, sino que han utilizado la imagen de la celebración de Trubin, el portero que marcó en el tiempo de descuento en la fase liga, para recibir a su rival.

Tal y como ha captado la cámara de ElDesmarque, en la sala del recinto deportivo el guardameta aparece de rodillas, con todos sus compañeros alrededor festejando el tanto y la clasificación.

Pero hay un detalle más: aparecen los futbolistas del Real Madrid cabizbajos. Courtois, Bellingham y Vinicius lamentándose después de encajar gol del portero rival.

El gol de Trubin ante el Real Madrid

En la última jornada de la fase regular de la Champions, el Real Madrid tenía en su mano quedarse en el top 8 y saltarse una eliminatoria. Pero tras un mal partido y los resultados que se dieron en el resto de encuentros, los blancos se quedaron fuera.

La imagen merengue fue aún peor cuando, en el tiempo de descuento, el guardameta del Benfica subió a rematar al área de la portería de Thibaut Courtois. Que Trubin fuese quien rematase y anotase escenificó la pasividad del Real Madrid, que ahora vuelve al mismo escenario, pero con mucho más en juego.

La manga se resolverá el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, el día en que José Mourinho volverá a encontrarse con la afición del Real Madrid.