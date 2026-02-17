Fran Fuentes 17 FEB 2026 - 08:04h.

Muchos frentes abiertos de cara al próximo verano en la zaga madridista

El Real Madrid tiene varios frentes abiertos en la línea defensiva de cara al próximo curso. En el apartado de incorporaciones, Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund es el favorito, aunque no la única opción. Aunque en el apartado de salidas sí que caben más nombres. Y es que, mientras la rumorología apunta a la salida de Dani Carvajal, la decisión con David Alaba ya está tomada, el austríaco se marchará a final de temporada cuando finalice su contrato, liberando así una de las fichas más elevadas de toda la plantilla. Con Antonio Rüdiger aún no está claro, ya que el club medita hacerle una oferta a la baja, según cómo acabe este curso, para que se quede en la segunda fila aportando veteranía y experiencia en los momentos puntuales. Aunque hay más. Y es que en el seno del club meditan qué hacer con Víctor Valdepeñas, uno de los centrales con más futuro de 'La Fábrica' al que el filial ya se le queda pequeño.

Y es que, a sus 19 años (cumple 20 en octubre), en el club son conscientes de que cuanto antes dé el salto al fútbol profesional, antes va a estar preparado para ser una alternativa real en el primer equipo. Es por eso que en el club blanco meditan qué es lo mejor, si una cesión, una venta con cláusula de recompra, que compagine el filial con el primer equipo... Si bien ya ha hecho bastantes entrenos con 'los mayores', e incluso ha llegado a debutar con el primer equipo en Mendizorroza, existen dudas sobre si es lo ideal que esté en el banquillo con escasas oportunidades de tener minutos.

El AC Milan también está atento a la decisión del Real Madrid

Por contra, el jugador ya acumula varios intereses en el mercado de fichajes. Y es que, según informa Fabrizio Romano, el Arsenal le ha estado monitorizando desde el pasado mes de octubre. El club inglés ve en él una opción de futuro más que interesante, y estarían encantados de ficharle. En este sentido, todo depende de la decisión que tome el club con el jugador. Y es que, aunque tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2029, su rendimiento en el filial blanco ha precipitado la toma de decisiones. Un año más en el segundo equipo podría ser un año perdido, y ni el club ni el propio jugador quieren eso.

Eso sí, el Arsenal no es el único club en haberse fijado en Víctor Valdepeñas. También el AC Milan ha puesto sus ojos sobre el prometedor zaguero castillista. Su estatura, 1.88 metros, le hace un efectivo poderoso en el balón parado y la defensa posicional del área. Por poderío físico y también por rapidez, es un jugador con una buena anticipación y que no teme al choque, razones por las que se trata de un jugador cotizado. Ahora habrá que esperar para conocer la decisión que toma el Real Madrid con este futbolista el verano que viene.