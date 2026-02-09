Ángel Cotán 09 FEB 2026 - 13:01h.

Jorge Picón avanza esta información en ElDesmarket

Arbeloa cree que Dani Carvajal no está para jugar y el Real Madrid ya piensa en no renovarle

MadridEl Real Madrid continúa dando pasos hacia una mejora en su juego. Álvaro Arbeloa volvió a conseguir un triunfo liguero en un duelo que se decantó a falta de 25 minutos para el final. El conjunto blanco pone toda la carne en el asador para recuperar sensaciones y pelear por LALIGA y la Champions League, aunque sin olvidarse del futuro. La cúpula blanca ya planifica el próximo curso y persigue insistentemente el fichaje de Nico Schlotterbeck.

El periodista y colaborador de este casa Jorge Picón arrojó luz a la situación de este posible fichaje en una nueva edición de ElDesmarket. Allí, se valoró la posible incorporación de este zaguero de 26 años, zurdo e internacional con Alemania.

La realidad es que el futbolista del Borussia Dortmund gusta y mucho en el club merengue, aunque son conscientes de la puja que deberán superar para hacerse con sus servicios. Eso sí, como informa la citada fuente, su club ya se hace a la idea.

El Dortmund asume el futuro de Schlotterbeck y el Madrid pelea

Como se puede apreciar en el vídeo de la parte superior de esta noticia, en ElDesmarket desgranan cómo está este posible fichaje blanco: "Ya hemos contado varias veces que la posición de central es una de las que está mirando el Madrid para renovar. El caso de Rudiger, si todo avanza como está avanzando, será más difícil que renueve y se está mirando el mercado".

Ahí fue cuando el nombre de Nico Schlotterbeck salió a la palestra: "Varios jugadores que estaban en la lista se van cayendo, pero hay un jugador que está en la lista de posibles jugadores del Real Madrid que es este central zurdo que gusta en el club".

A renglón seguido, Picón compartió las sensaciones que existen en el seno del club alemán: "El Borussia Dortmund empieza a darlo por perdido. Está en año de renovación, termina contrato en 2027, pero la información es que empiezan a ver que va a ser difícil convencerle de renovar. No solo está el Real Madrid detrás, hay otros equipos que pretender firmarlo y es un jugador del que se va a hablar en las próximas semanas".