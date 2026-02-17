Ángel Cotán 17 FEB 2026 - 10:47h.

El lateral está brillando en un tramo importante de la temporada

Beñat Gerenabarrena brilla en Castellón y asumen una realidad con el Athletic: "Nos romperá el alma"

BizkaiaEste martes, la derrota del FC Barcelona en Montilivi copa las portadas nacionales. Aunque la polémica alrededor de la posible falta sobre Jules Koundé acapara muchos focos, el aficionado medio brinda méritos al buen hacer del Girona. Míchel está reconduciendo la situación liguera de un equipo que estaba confeccionado para mirar más arriba. Uno de los jugadores que ha dado un paso adelante es Hugo Rincón.

El lateral cedido por el Athletic Club se ha ganado un hueco en los esquemas del técnico madrileño. Así lo confirman sus cinco titularidades en las últimas seis jornadas de LALIGA EA Sports. Tan solo una derrota y once puntos en ese ciclo de encuentros que llena de razones a Míchel, pero que también genera una opinión cada vez más extendida en clave rojiblanca.

Hugo Rincón genera una opinión cada vez más extendida lejos del Athletic

A sus 23 años, el futbolista de Valtierra se está metiendo en el bolsillo a la afición del Girona. Su excelente físico le permite subir y bajar constantemente la banda derecha de Montilivi. Su gran actuación en el triunfo ante el Barça dispara más si cabe este sentimiento entre su hinchada, aunque también en Bilbao. Cedido hasta final de curso y con contrato en el Athletic hasta 2028, en Ibaigane ya le esperan.

El lateral derecho está siendo una de las posiciones más inestables del equipo de Ernesto Valverde esta temporada. Pese a la gran inversión realizada por Jesús Areso, el Txingurri no está ofreciéndole la continuidad esperada, pues protagoniza un importante reparto de minutos con Andoni Gorosabel.

Rincón regresará a final de temporada muy atento al futuro de Iñigo Lekue en el club. El defensa realizará, como mínimo, la pretemporada. Y aunque aún queda el tramo más importante de la temporada, el lateral genera una opinión cada vez más extendida entre los seguidores bilbaínos. Son muchos los leones que le esperan con los brazos abiertos tras el buen nivel que está mostrando en el Girona: