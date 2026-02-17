Asís Martín Bilbao, 17 FEB 2026 - 09:23h.

Hubo un doble parte médico del Athletic tras el partido ganado (1-2) en Oviedo

El beso de Yuri Berchiche a Jauregizar, el corazón y el alma del Athletic

“El fútbol es así” que dicen los sabios de la cátedra, lo cierto es que con una temporada muy errática en cuanto a resultados -y peor aún en cuanto a sensaciones-, el Athletic Club de Ernesto Valverde renace constantemente de sus cenizas y vuelve a mirar al objetivo inicial de la clasificación para las competiciones europeas marcado por la junta directiva de Jon Uriarte Uranga.

El conjunto de San Mamés, sin grandes alardes ofensivos ni defensivos, se encuentra sin embargo a cuatro puntos de la sexta plaza del RCD Espanyol (que va en picado) y se aleja ya a siete puntos del descenso tras sus dos victorias consecutivas ante Levante UD y Real Oviedo, antes de recibir este viernes en la Catedral (21.00 horas, Teledeporte) al Elche CF del entrenador getxotarra Eder Sarabia.

Visita Bilbao un contrincante que todavía no ha ganado un solo partido lejos de su estadio en lo que va de temporada y que está tan solo un punto por encima de las plazas de descenso a Segunda división tras una pésima racha de siete jornadas sin vencer, cosechando tres puntos sobre 21 posibles.

Tanto el Elche CF como el RCD Espanyol suman mes y medio sin conocer la victoria. Es decir, que desde que comenzó 2026 no saben lo que es paladear la palabra ganar. En el caso del Elche, que llega a Bizkaia ya, este pasado fin de semana empató sin goles frente al CA Osasuna y acumula tres empates y cuatro derrotas.

Pesan ya los minutos y las tarjetas en el Athletic, amén de las lesiones

La tropa de Ernesto Valverde tiene encima de la mesa las nuevas bajas de Nico Williams, que va a seguir un tratamiento externo al Club de su pubalgia, y de un Mikel Jauregizar que pinta que no estará disponible pese a descartarse una dolencia grave, pero lo cierto es que las tarjetas también comienzan a pasar factura a un equipo muy intenso de trabajo.

Hasta tres futbolistas del Athletic se encuentran ‘en capilla’ ante la inmediata posibilidad de cumplir un encuentro de sanción a nada que vean una nueva cartulina.

Se trata de Aitor Paredes, quien ya cumplió una sanción de dos partidos en copa por decirle a un auxiliar del árbitro en León que “eres un cagón”, de Iñigo Ruiz de Galarreta, que en esos 60 minutos que suele tener por partido casi siempre ve una tarjeta, de hecho está a punto de cumplir su segundo ciclo ya, y el del también centrocampista Alex Rego, que trabaja muchísimo en la presión y que ya ha llegado a las cuatro tarjetas amarillas.

En cuanto a los ilicitanos de Sarabia Junior, tan solo hay un futbolista amenazado de cumplir sanción, se trata de Adriá Pedrosa.