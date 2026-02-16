Asís Martín Bilbao, 16 FEB 2026 - 13:26h.

Lo que Valverde pensó, pero no le dijo a los jugadores del Athletic en Oviedo

El 'Ciervo' de Mendillorri lograba en Oviedo su victoria 100 con el Athletic Club

Aunque la polémica arbitral ha acompañado este fin de semana a toda LALIGA EA Sports, con quejas y lamentos por todas las esquinas (¡hasta el Barça manda cartas!), lo cierto es que el Athletic Club logró vencer con un lanzamiento desde los once metros de Oihan Sancet su partido contra el colista, el Real Oviedo de Guillermo Aldama, en su visita al estadio Carlos Tartiere por (1-2).

Era el segundo triunfo consecutivo de los vizcaínos que permite a los hombres de Ernesto Valverde irse hasta los 31 puntos y empezar nuevamente incluso a soñar con los puestos europeos pocos días antes de recibir, este viernes en San Mamés a las 21.00 horas, al descarrilado Elche CF de Eder Sarabia que no ha ganado en sus 7 partidos del 2026 (3 empates y 4 derrotas).

Los carbayones exigieron cobrarse un penalti sobre Ilyas Chaira (pero el balón había salido previamente por la línea de fondo) y la posible expulsión de Iñigo Ruiz de Galarreta por doble amarilla, mientras que el Athletic vio como se iba al limbo un escandaloso penalti sobre Aymeric Laporte, al poco de comenzar el encuentro, por parte de Bailly. Aunque luego posteriormente sí se pitaron a su favor unas manos muy claras, que no fueron ni siquiera protestadas por el infractor, David Carmo en el 68’. De ahí vino el gol que selló la remontada.

Oihan Sancet, todo un seguro desde el punto de penalti para el Athletic Club: 3 de 3 esta campaña

Pero una de las lecturas importantes para el Athletic fue que el 'Ciervo' de Mendillorri tiene duende en sus lanzamientos desde los 11 metros, como puede tenerlo también por ejemplo el eibartarra Mikel Oyarzabal para las filas de la Real Sociedad. El rival en la semifinal de copa que se dilucidará el próximo 4 de marzo en el estadio de Anoeta tras el (0-1) de la ida de Beñat Turrientes en San Mamés.

Baste comentar aquí en ElDesmarque que Oihan Sancet tan solo ha fallado uno de los 10 penaltis que ha lanzado con el Athletic, una eficacia letal que se echa mucho de menos cuando el talentoso atacante navarro no está presente en el terreno de juego. En este curso ha metido los 3 que ha lanzado.

Las cifras son claras, mientras que en general el conjunto rojiblanco es una máquina de desperdiciar penas máximas, recuerden que el Athletic Club ha fallado uno de cada tres penaltis lanzados en los últimos cuatro años, el atacante navarro tiene otro punto de mira. Afortunadamente...

Y es un futbolista de referencia, si las lesiones le respetan, para Ernesto Valverde

Oihan Sancet comentaba a la prensa en Oviedo que "soy consciente de lo que puedo aportar al equipo. Lo mejor está por venir" prometía el de Pamplona que aparte de ese gol de penalti ha llegado en Oviedo a las 100 victorias con el Athletic, en un total de 219 partidos oficiales como león desde su debut (con 53 empates y 66 derrotas).

Los números no engañan... Oihan Sancet se ha convertido este domingo en Asturias en el tercer máximo goleador del Athletic Club bajo las órdenes de Ernesto Valverde en sus 3 etapas en Bilbao:

70 de Aritz Aduriz

43 de Iñaki Williams

31 de Oihan Sancet empatado con Gorka Guruzeta.