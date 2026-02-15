Asís Martín Bilbao, 15 FEB 2026 - 16:28h.

Alineaciones confirmadas de Real Oviedo y Athletic en la jornada 24 de LALIGA, otra vez sin Nico Williams

El partido de la jornada 24 de LALIGA ha terminado con victoria y unos minutos para Areso

Fue difícil seguir la prolija y confusa explicación que Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, pretendió ofrecer el sábado en Lezama en el previo del partido que los leones han ganado este domingo en el estadio Carlos Tartiere por (1-2) con una remontada fea pero justa ante el Real Oviedo del uruguayo Guillermo Aldama en la jornada 24 de LALIGA EA Sports. Un duelo donde ha tenido 24 minutos más 6 de alargue el fichado carrilero Jesús Areso Blanco.

El Míster de Viandar de la Vera quería razonar, medianamente, sobre las tres suplencias consecutivas de Jesús Areso (sin un solo minuto de juego), que ya son cuatro con la de hoy en Asturias, siendo uno de los fichajes estelares del verano y un futbolista que estaba llamando a las puertas de la selección española en el CA Osasuna, repescado en Bilbao con un costo de fichaje de 12 millones de euros.

La verdad es que el jugador de Cascante, por el que ha habido que pagar dos veces para traerlo a Lezama tras marcharse ya una vez en el Bilbao Athletic para retornar a su tierra natal, no está teniendo un año nada sencillo. La sombra de Oscar de Marcos es alargada, por supuesto, pero... No le salen las cosas, no termina de hacer un partido redondo y da la sensación de que cada vez está más atascado por la presión y los nervios.

No le va bien el primer curso a Jesús Areso en el Athletic Club, que hoy al menos ha jugado

De momento el poderoso defensa navarro lleva 28 partidos oficiales con el de esta tarde en Oviedo, 16 de titular y 12 de suplente, para 1.699 minutos totales, en los que ha dado una asistencia, recibido 4 tarjetas amarillas, con 87 duelos ganados y 58 perdidos, aparte de 62 recuperaciones y 267 pérdidas de balón.

Jugadores como Andoni Gorosabel, que hoy ha sido el titular, o Iñigo Lekue, que lo fue el miércoles ante la Real Sociedad, están dejando mejores sensaciones de cara al aficionado aunque el cuerpo técnico no se moje en público. Ya dijo Ernesto Valverde aquello de que "podía soltar un rollo de la hostia sin decir nada, que es de lo que tratan las ruedas de prensa". Lo hacen con los onces y los minutos de juego que reparten...