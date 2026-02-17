Jorge Morán 17 FEB 2026 - 10:44h.

La arqueta estaba obstruida en la Calle del Payaso Fofó

El Rayo Vallecano sigue su calvario y entrenará toda la semana en Las Rozas

Después de la suspensión del partido ante el Real Oviedo y de tener que jugar en Butarque (Leganés) contra el Atlético de Madrid, parece que el Rayo Vallecano ha encontrado el problema al estado de su césped. Aunque en un primer momento se señaló a la San Silvestre y luego a las lluvias en Madrid, una arqueta habría sido la culpable de lo ocurrido en el Estadio de Vallecas.

Las quejas de los futbolistas y de Iñigo Pérez hicieron que el Rayo Vallecano tomara medidas. Se compró uno de los mejores céspedes de Europa, traído desde Portugal, y se comenzó su instalación a comienzos de febrero. Una decisión que no fue la mejor, pues llegó a pocos días del partido ante el Oviedo y en una semana que coincidió con una gran cantidad de lluvia en la capital. El resultado: todo el terreno de juego impracticable.

El Rayo Vallecano encuentra el problema al césped

Las lluvias parecían el problema, pero según ha podido saber la Cadena SER, no fue así. En las últimas semanas se han podido ver camiones desatascadores en el exterior del estadio debido a una arqueta situada en la Calle del Payaso Fofó, justo dónde se encuentra la puerta de los vestuarios.

Fuentes cercanas al club apuntan a que la obstrucción de esta arqueta habría sido la culpable de que el agua del exterior se filtrara al interior del estadio. Es más, según informan a la SER en el Rayo Vallecano, el nuevo césped está diseñado para soportar precipitaciones superiores a 50 litros por hora. A esto hay que sumarle que el nivel freático (cota a la que se encuentra el agua subterránea) estaba muy alto, provocando que esta filtración fuera aún mayor.

Es por ello que el club ya se ha puesto manos a la obra y, después de encontrar dicha arqueta, ha contratado a una empresa desatascadora para acabar con el problema. En el Rayo Vallecano aseguran que el próximo partido en su estadio, el sábado 28 de febrero ante el Athletic, el equipo volverá a su 'casa' y el encuentro se disputará en Vallecas.