Goleó al Atlético fuera de Vallecas y sin parte de su afición

Íñigo Pérez insiste en la situación del Rayo Vallecano pese a golear al Atleti: "Un día verdaderamente triste"

Importantísima victoria del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid. No sólo en lo deportivo, consiguiendo salir de los puestos de descenso, sino también como moral para un equipo que no pasa por su mejor momento. Y es que en mitad de toda la polémica con su estadio, los aficionados y un sinfín de atropellos por parte de la directiva, el vestuario respira.

El partido finalmente se disputó en Butarque, lejos de Vallecas y con más de 7.000 aficionados sin acudir al estadio como protesta contra la gestión de Martín Presa. Con ellos están los jugadores, quiénes han cerrado filas en torno al vestuario y la afición, a la que entienden y respetan por sus decisiones.

El vestuario del Rayo Vallecano, cada vez más unido

Una de las claves de los últimos años del Rayo Vallecano es la unión dentro de su vestuario. Todos los problemas entorno al equipo han hecho que los jugadores se conviertan en una auténtica familia y eso se ve reflejado en el campo. El equipo es uno, con afición y jugadores remando hacia el mismo lugar.

Y en el peor momento de la temporada, esto volvió a quedar reflejado. El Rayo Vallecano fue un torbellino contra el Atlético, con mención especial para Ratiu e Illias, y todo se debió a la unidad de sus jugadores. "El tema del vestuario es intocable. De ahí sacamos el ascenso, la permanencia... A los que llegan les decimos lo importante que es. Hay que aparcar los egos por el colectivo", decía Isi Palazón en DAZN.

"Los problemas nos unen mucho más, nos motivan. Toda la rabia y frustración la hemos sacado de la mejor manera. Este vestuario es intocable", repetía el capitán del equipo rayista, mostrando como la unidad le dio las fuerzas para ganar al Atlético.

También habló el MVP del partido, Andrei Ratiu, que destacó de nuevo la unión del vestuario. "Esto tiene muchísimo mérito, después de lo que llevamos. Nunca hemos dejado de creer, sobre todo en nosotros. Estoy contento por volver a ganar, por dejar la portería a cero y por salir del descenso", dijo el rumano. "Somos un equipo de Primera y necesitamos trabajar en buenas condiciones porque es un beneficio mutuo", pidió a Martín Presa.

Otro de los capitanes, Óscar Valentín, quién además fue uno de los goleadores, también aplaudió la unión de los suyos. "Con la semana que hemos tenido... Ha habido muchísimo ruido externo. No ha sido fácil centrarnos en lo deportivo y esto nos da mucho aire", apuntó.

Iñigo Pérez, en una rueda de prensa para aplaudir, también habló de lo ocurrido en las últimas semanas. "Es la victoria más referencial por el momento que nos encontrábamos, en descenso, y sobre todo por el momento social que tenemos, que también hay que atender. Los jugadores, aunque son privilegiados, también sufren con esta situación", destacó el míster.