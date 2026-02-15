Miguel Casado 15 FEB 2026 - 20:07h.

El técnico rayista se acordó de las circunstancias del equipo tras la victoria

El Rayo Vallecano pasó por encima del Atlético de Madrid en Butarque, pero pese a la alegría que debería existir en la parroquia franjirroja, Íñigo Pérez reconoció estar afectado por las circunstancias del equipo en un día "amargo para el rayismo".

"No voy a caer en la hipocresía de decir lo contrario. Es un día para acompañar a la gente que sufre", comentaba en la rueda de prensa posterior al choque, al que asistieron 5.335 personas -la cifra más baja de un partido desde el COVID-.

"Hoy hemos ganado pero es un día verdaderamente triste, porque no podemos aislarnos de la realidad como club", añadía.

Y es que la semana no ha sido fácil para el conjunto madrileño. Después de tener que aplazar la visita del Oviedo a Vallecas, el césped tampoco llegó a tiempo para recibir al Atleti. Pese al ruido, la plantilla firmó un partido excelso y se impuso a uno de los mejores equipos de LALIGA.

El discurso de Íñigo Pérez sobre la situación del equipo

"Es la victoria más referencial por el momento que nos encontrábamos, en descenso, y sobre todo por el momento social que tenemos, que también hay que atender. Los jugadores, aunque son privilegiados, también sufren con esta situación", indicó el entrenador.

Íñigo confesó no estar sorprendido con la respuesta que ha dado el equipo a las circunstancias. "Son grandes personas, lo he comprobado, no descubrimos nada. No me sorprende que podamos hacer este partido en la situación que tenemos", indicaba.

Tras deslizar que deben convertir "la tristeza y la desesperanza en rabia, movimiento, contagio", insistió en que el equipo no debe "aislarse del ruido externo", porque "el aislamiento significaría no tener empatía y nosotros la tenemos. La situación social es muy negativa, es algo que entristece, y a partir de ahí un entrenador debe ayudar a que se hable de otras cosas", pronunciaba.

Pese a la importancia de los tres puntos, Pérez aseguró que "no cambian nuestra realidad", aunque lo cierto es que le dan algo de aire en la pelea por la permanencia. Tras el choque, los rayistas salieron del descenso al sumar 25 puntos, a la espera del resto de resultados de la jornada.