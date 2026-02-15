Pablo Sánchez 15 FEB 2026 - 18:11h.

El Rayo Vallecano sumó una victoria vital en su lucha por la salvación ante un Atlético de Madrid irreconocible. El cuadro vallecano se puso por delante en el primer tiempo con goles de Fran Pérez y Óscar Valentín y redondeó la tarde por medio de Mendy.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Rayo frente al Atlético en Butarque:

Batalla (7): Se mostró muy seguro con el balón en las manos. El más rápido cada vez que el Atlético atacaba por el aire. En el primer tiempo apenas tuvo trabajo. Sacó una mano imperial en el segundo tiempo para mantener el resultado.

Andrei (8): Rindió a un gran nivel y de sus botas nació el primer tanto del Rayo obra de Fran Pérez.

Pacha (8): Metidísimo en el partido desde el inicio. Aportando en defensa y en ataque con presión, intensidad y acciones de peligro.

Mendy (9): Cerca de errar y marcar en propia en una acción del Atlético. Certero en los cortes y en la marca. Anotó el tercer gol de su equipo tras un buen cabezazo.

Lejeune (7): atrevido a balón parado. Mantuvo un gran nivel defensivo y echó el cerrojo neutralizando las escasas llegadas del Atlético.

Óscar Valentín (9): Atentísimo al rechace del portero tras el tiro de Isi para marcar el 2-0 del Rayo.

Akhomach (8): Se encontró muy cómodo con espacios y jugando al contragolpe. Llevó mucho peligro contra la portería de Oblak.

Isi (8): Muy centrado en el encuentro. Llevó peligro al área del Atlético con varios centros laterales de gran dificultad. La acción del segundo gol del Rayo llega tras un buen disparo suyo a portería. Se marchó entre los aplausos de su gente.

Gumbau (7): Derrochó trabajo para ayudar a sacar el balón desde atrás y a acompañar al equipo en ataque. Muy centrado en el choque.

Fran Pérez (9): Siempre en su sitio. Gracias a ello llegó su gol tras la asistencia de Ratiu.

De Frutos (7): Comenzó con una presión muy alta sobre la defensa vallecana. Una intensidad que surtió su efecto para el dominio de su equipo.

Cambios

Álvaro García (7): Sacó su milimétrico pie para poner patas arriba Butarque. Asistió con un sensacional centro para el 3-0 de Mendy. Le dio frescura al ataque del Rayo.

Pedro Díaz (6): Control del juego y de los tiempos. No tuvo demasiada repercusión en el segundo tiempo.

