Joan Laporta presenta su candidatura a la presidencia con varios dardos al Real Madrid

Saray Calzada 17 FEB 2026 - 13:43h.

'Defensem el Barça', es el lema de la campana de Joan Laporta para estas elecciones

Todas las polémicas arbitrales que han podido perjudicar al Barça esta temporada

Compartir







Joan Laporta presentaba su candidatura a la presidencia del FC Barcelona. Queda menos de un mes para las elecciones y ya todos los precandidatos se empiezan a mover. El expresidente culé ha hablado ante los medios para hablar de su campaña: 'Defensem el Barça'.

"La defensa de las esencias del Barça y las victorias deportivas para dar alegría al barcelonismo han sido los principios inspirados que hemos preservados durante los últimos cinco años. Hoy os anuncio que nos presentamos a la reelección porque queremos continuar defendiendo al Barcelona con la misma vocación que hemos venido teniendo. Hemos tomado decisiones importantes que nos han llevado a salvar al Barça y devolverlo a la primera línea", comenzó diciendo.

Dejó claro cuáles serían algunos de los principales objetivos si sale de nuevo reelegido. "Representar el Barça es defenderlo. Lo defendemos para culminar el Spotify Camp Nou y el Espai Barça y para lograr nuevos hitos deportivos y garantizar que seguirá siendo de los socios y socias".

Joan Laporta se acuerda del Real Madrid en la presentación de su candidatura

Laporta aprovechó para hacer repaso de lo que ha sido este último mandato y presumir de títulos. "En cinco años hemos ganado Copa, Supercopa y Liga. Las tres últimas finales que hemos jugado se las hemos ganado al Madrid y eso da mucho gusto". El Barça no pasa justo por su mejor momento deportivo tras perder el liderato, pero el exmandatario pidió apoyo. "Demos confianza al Hansi y al equipo. Estoy seguro de que revertiremos la situación. Ayer hablé con ellos y están muy mentalizados".

No fue la única mención al eterno rival. Joan Laporta dejó alguna perlita. "Defendemos al Barça para existir, crecer, disfrutar y también de determinados colectivos o de algunos que quieren someter al Barça a 600 km de distancia".

"También defendemos al Barça de los que no tienen experiencia y, junto a la ambición que tiene, no han entendido que se trataba ahora de salvar al Barça. Son los que defienden que el Barça ha de ser una empresa y no una institución. Se tiene que gestionar con criterios muy específico. Buscar el equilibrio entre gestión y emoción. Esto es lo que dará grandeza. Defendemos al Barça de que caiga en manos de personas que, como no tienen experiencia, destrozan el Barça que hemos construido y pueden caer en la ruina".