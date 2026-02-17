Todas las polémicas arbitrales que han podido perjudicar al Barça esta temporada

Jorge Morán 17 FEB 2026 - 12:19h.

El Barça se quejó de lo ocurrido en Girona

Hansi Flick, la voz de la autocrítica entre tanta protesta del Barça contra los árbitros: "Quiero otra mentalidad"

Compartir







El Barcelona está indignando otra vez. En una semana en la que han usado todas las vías posibles para quejarse de los árbitros por lo ocurrido en el Metropolitano, los de Hansi Flick vuelven a señalar al estamento arbitral tras la derrota en Girona.

El gol de Fran Beltrán tras una supuesta falta de Echeverri a Koundé ha mosqueado mucho al equipo culé, que ha perdido el liderato a favor del Real Madrid. Una más en una temporada en la que se sienten perjudicados, como han explicado en varias ocasiones, con varios errores que les han costado muy caros y que en ElDesmarque hemos querido recopilar.

PUEDE INTERESARTE Lamine Yamal no paró hasta que Koundé se volvió a tirar al suelo en la jugada del pisotón

Los errores en LALIGA EA SPORTS

Lo ocurrido en Girona es sólo una más de una temporada en la que el Barça está muy cabreado. Los de Hansi Flick han perdido en cuatro ocasiones en LALIGA EA SPORTS y en todas ellas hubo jugadas que dejaron muchas dudas.

La primera de ellas fue con el Sevilla, en un día en el que los culés salieron goleados y muy cabreados. El primer gol de los hispalenses llegó después de un dudoso penalti de Araujo a Isaac Romero que fue señalado por el VAR. Minutos después, una falta de Suazo a Koundé terminó en el gol del canterano sevillista y un nuevo cabreo en los culés. Un partido además en el que se pidió la expulsión de Azpilicueta, que no vio ni tarjeta tras una patada por detrás a Rashford.

Dos jornadas después, el Barcelona volvió a caer, esta vez en el Bernabéu y también con polémica. Bellingham desempató un partido que iba empate a uno aprovechando un codazo de Huijsen a Pau Cubarsí que el árbitro no vio. Además, minutos después, señaló un penalti a favor del Real Madrid por mano de Eric García que terminó fallando Mbappé en lo que podría haber supuesto el tercero. Ya casi en el final, un balón largo a Araujo acabó con el uruguayo por el suelo y pidiendo penalti por empujón de Carvajal.

No fue hasta enero cuando el Barcelona volvió a caer derrotado. Fue ante la Real Sociedad en un encuentro con dos jugadas muy polémicas. Gil Manzano anuló un gol a Lamine Yamal por un supuesto fuera de juego tras un rebote y otro a Fermín López por una falta previa de Dani Olmo que señaló el VAR.

Pero no ha sido sólo en sus derrotas cuando el Barcelona se ha sentido perjudicado. Hubo otros días en los que los de Hansi Flick sintieron la injusticia del estamento arbitral. Ocurrió con el Athletic, tras una mano de Yuri que no se pitó en el área; con el Osasuna en un gol anulado a Ferran Torres tras un fuera de juego inexistente de Raphinha; ante el Alavés con un penalti clarísimo a Lamine Yamal de Parada; y con el Levante en un penalti de Balde.

Las otras polémicas en Champions o Supercopa

Además de en LALIGA, el Barcelona ha sentido un trato diferente también en otras competiciones. Ocurrió con el Real Madrid en el Clásico de la final de la Supercopa de España. De Jong fue expulsado después de una entrada, pero Asencio, en una jugada similar, no vio ni tarjeta.

En Champions League, la cosa ha sido similar. Con el Slavia les 'robaron' un gol de De Jong por un supuesto fuera de juego de Lewandowski y en la dura derrota con el Chelsea, el tanto de Koundé en propia puerta no debería haber subido al marcador por un fuera de juego clarísimo de Cucurella.