Saray Calzada 17 FEB 2026 - 07:46h.

Roberto Gómez ha hablado sobre las quejas que está haciendo el Barça sobre el arbitraje y cree que les están perjudicando

El FC Barcelona ha mostrado de varias formas en las últimas semanas su descontento con las actuaciones arbitrales. Tras la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid emitieron un comunicado asegurando que se sentían perjudicado en sus actuaciones. En el duelo contra el Girona en LALIGA, en donde perdieron el liderato, volvieron a quejarse de varias jugadas. En ElDesmarque madrugada Roberto Gómez ha hablado de estas quejas y no ha dudado en dar la razón al equipo azulgrana.

"Tiene razón el FC Barcelona. Hay una persecución por lo que hemos visto en los dos últimos partidos contra el equipo catalán. Lo mismo que en su momento se decía que el Barça tenía un favoritismo arbitral, en estos momentos está siendo gravísimamente perjudicado. Ocurrió el otro día y hoy. En estos momentos los árbitros están favoreciendo al Real Madrid y los árbitros están perjudicando al FC Barcelona", terminó diciendo.

Hansi Flick y la jugada de Koundé

Tras el partido ante el Girona, jugadores y entrenador dejaron claro que no estaban contentos con la actuación arbitral, sobre todo con el gol de Fran Beltrán que subió al marcador tras un pisotón previo a Koundé. "¿Cómo la has visto tú? ¿Es falta? Gracias. Para mí también. Si hubiésemos jugado bien, hubiese hablado más de esto, pero no quiero poner el foco en la jugada del segundo gol. Hemos de jugar mejor y regresar a nuestro mejor nivel", comentó Hansi Flick en rueda de prensa.

El Barça reclamó falta previa a ese gol de la victoria y ponen de ejemplo una misma jugada de Koundé en Vallecas la temporada pasada. Dio un pisotón a un jugador del Rayo y luego Lewandowski marcó. En esa ocasión se revisó y no subió al marcador. Están enfadados por la diferencia de criterio arbitral y habrá que esperar a ver si se produce otro comunicado.