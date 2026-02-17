Fran Fuentes 17 FEB 2026 - 06:50h.

"Es imposible que la gente pueda entender las decisiones que se toman", reflexiona el exárbitro

El enganchón de Hansi Flick con un periodista al valorar la jugada polémica con Koundé: "¿Qué opinas tú?"

Xavier Estrada Fernández no dejó títere con cabeza tras la actuación arbitral del partido entre el Girona FC y el FC Barcelona. Y es que hubo varias jugadas polémicas que se quedaron sin castigo, como un pisotón muy duro sobre Jules Koundé o la invasión del área durante el penalti ejecutado por Lamine Yamal. En este sentido, el exárbitro pide, en ElDesmarque Madrugada, que Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, dimita por la situación tan insostenible que estamos viviendo.

"Espero que mañana en la Ciudad del Fútbol de las Rozas salga Fran Soto diciendo que dimite, porque lo que estamos viendo no es nada normal. Es decir, vemos un pisotón que es algo objetivo, es que no hay debate. ¿Hay pisotón? Sí, con lo cual es falta. Y no solo es falta, sino que es de amarilla, porque hay una temeridad. Lo que no puedo entender es por qué el VAR no interviene en este tipo de jugadas. Es que no puedo, de verdad", afirma Estrada.

Entonces, Ricardo Reyes le plantea la pregunta: ¿por qué no intervino en esa jugada? El exárbitro no lo tiene claro: "Pues es difícil de contestar, porque delante de la evidencia, el hecho de no intervenir, de inhibirse de una situación como tal, lo único que se me puede pasar por la cabeza es por un problema de estatus. De que tenemos a David Gálvez, que es exárbitro de segunda división nacional y tiene en el terreno de juego a César Soto, un árbitro internacional, y le puede dar la presión de llamar a César para intervenir", lanza como una de las posibles razones.

Otra de las posibilidades es que se haya optado por dar más peso al árbitro de campo, aunque Estrada Fernández recuerda la advertencia del CTA: "Bueno, no es que no se sea tan intervencionista, sino que se amenazó a los árbitros en los cuales si recibían dos intervenciones durante los 90 minutos, los metían directamente en la nevera. Con lo cual puede ser que hayan puesto el freno de mano, pero fijaros en el estropicio que están haciendo al fútbol".

Para el exárbitro catalán no es normal que constantemente haya este tipo de disparidades, como en el penalti que ejecutó Lamine Yamal: "Es que al final es imposible que la gente pueda entender las decisiones que están tomando. Y lo han dicho bien, porque fijaos, las reglas del juego dicen que si entran jugadores, defensores y atacantes dentro del área de penalti antes de que Lamine ejecute el penalti, se va a sancionar y se va a repetir únicamente si esos jugadores que han entrado previamente interfieren, como es el caso de Brian y de Joel. Con lo cual, para César, aquí lo puedo justificar porque para él es difícil ver esto en el terreno de juego, pero para David Galvez en el VAR, solo tiene que parar la imagen de la cámara lateral".

Sobre esa jugada, Ricardo Reyes vuelve a preguntar por qué no se revisó: "Muy buena pregunta. A mí lo que me gustaría es en directo, quiero los audios y el análisis del VAR en directo para ver qué están analizando, cuáles son las razones por las cuales no se está entrando en este tipo de jugadas, porque a lo mejor nos ponemos las manos en la cabeza".