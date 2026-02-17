Saray Calzada 17 FEB 2026 - 06:39h.

Enfado en el vestuario del Barça por la diferencia de criterio arbitral en las acciones

El penalti que falla Lamine Yamal debió repetirse: "El CTA tiene que explicarlo"

Parece que al FC Barcelona no le ha sentado nada bien jugar un lunes. El equipo de Hansi Flick perdió ante el Girona y con ello también el liderato. El encuentro tuvo varias polémicas como protagonista y la actuación arbitral quedó en entredicho por unos y otros. Minuto 86 de partido y Fran Beltrán marca el gol de la victoria, el Barça reclama falta previa a Koundé en la acción y no fue revisada. Esto ha generado numerosas reacciones de todo tipo. David Ibáñez contaba en ElDesmarque madrugada cómo se sentía el equipo.

Enfado en el vestuario del Barça

Hace unos días el Barça emitía un comunicado quejándose de las actuaciones arbitrales de los últimos tiempos y con el partido ante el Girona parece que van a tener más motivos. "Quieren saber por qué se anuló ese gol a Cubarsí, por ejemplo. Tienen el mismo ejemplo de lo que ha pasado esta noche con Soto Grado con un pisotón, pero al revés de Koundé en el campo del Rayo Vallecano que le anularon el gol al Barça y dicen hoy que es la misma acción. Eso fue la temporada pasada. No entienden por qué ese gol el año pasado se le anula al Barça y este año se deja ese gol del Girona. Se han ido muy enfadados los jugadores del Barça y también Hansi Flick", comentó el periodista.

A la jugada a la que se refiere David Ibáñez es una que sucedió en Vallecas. Koundé recupera el balón pero deja un pisotón muy parecido al de la jugada del Girona. Ese esférico llega a Lewandowski y acaba dentro de la portería. En esa ocasión sí que se revisó en el VAR y el tanto no subió al marcador.

No fue la única jugada polémica del partido. También se reclamó que se revisara el lanzamiento del penalti de Lamine Yamal. Al borde del descanso Dani Olmo cayó en el área y el colegiado lo tuvo claro para pitar la pena máxima. El '10' del Barça lo lanzó pero lo estrelló en el palo. Varios jugadores entraron ante al área del lanzamiento, de ambos equipos. Apenas hubo tiempo para la revisión ya que casi inmediatamente del lanzamiento el colegiado pitó el descanso.