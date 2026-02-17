Saray Calzada 17 FEB 2026 - 07:07h.

Siro López ha hablado del cargo que le daría a Mourinho en el Madrid y no es de entrenador

El show de Mourinho en el entrenamiento antes de enfrentarse al Madrid: de su modo ‘chill’ al silbido final a la prensa

Nuevo duelo del Real Madrid y el Benfica en Champions y en la previa uno de los temas de los que más se habla es del morbo y los rumores de un posible regreso de Mourinho al equipo blanco como entrenador. El portugués dejó claro en sala de prensa que esa etapa ya está cerrada para él y que se le puede dar una negativa a Florentino Pérez. Siro López ha hablado de ello en ElDesmarque madrugada.

"Yo creo que casi nadie le ha dicho que no. En el tema de entrenadores yo creo que nadie le ha dicho que no", comenzó diciendo el periodista. Siro confesaba que quizás la parcela de entrenador está cerrada para el portugués, pero él lo situaría en otra posición. "Si yo fuera Florentino Pérez yo ficharía a Mourinho no de entrenador, pero sí de director deportivo", terminó diciendo al respecto.

Siro López cree que esta figura hace falta en el Real Madrid ya que oficialmente nadie la ostenta y ve en el entrenador portugués y su experiencia una perfecta oportunidad para ello.

Mourinho y su paso por el Real Madrid

A Mourinho se le hicieron varias preguntas relacionadas con el Real Madrid, entre ellas, si se consideraba parte de la 'Décima' que se consiguió tras su marcha. "Debo ser de los pocos entrenadores del Madrid en salir sin ser despedido. Cuando sales por tu propia decisión, no tienes que envidiar nada. Yo salí con el alma limpia. No olvidaré lo que me dijo el presidente cuando salí: ‘Ahora viene lo fácil, lo difícil ya está hecho’. Mi familia es lo más importante para mí y eso era lo mejor. También lo fue para el Madrid. Tras años difíciles, intensos y violentos. Todo lo que el Madrid ha hecho después solo me ha dado alegría. No siento que soy parte de nada; el mérito es parte de quien estaba. El estadio Da Luz es un estadio de felicidad para el Madrid. Perdió, pero no fue eliminado, pero aquí ganó una Champions.

El portugués aseguró que no cambiaría nada de cuando estuvo en la institución blanca. “No cambiaría nada porque no puedo cambiar nada ya. Me quedo con haber dado todo. Da igual cometer errores, porque lo has dado todo. Eso mismo les digo a mis jugadores. Si fallas no pasa nada, lo has intentado todo. Estoy bien conmigo mismo”