Alberto Cercós García 17 FEB 2026 - 12:09h.

Tras ganar su noveno título mundial, Marc Márquez llega a los 33 años con más energía y más ilusión que nunca

Marc Márquez vacila a MotoGP con su próximo destino

Compartir







Marc Márquez está en uno de los mejores momentos de toda su vida. En el día de su cumpleaños, el piloto catalán tiene la oportunidad de hacer un balance general de cómo está. Y la realidad es que tanto a nivel deportivo como a nivel personal, Márquez está como nunca. El mayor de los hermanos llega a los 33 años de edad en plenitud física y mental, siendo capaz de revertir situaciones críticas y de volver a lo más alto del Mundial de MotoGP. Pero no solo eso, su relación con Gemma Pinto también hace que la faceta más personal del deportista español sea prácticamente perfecta. Desde que está con la influencer, Márquez parece haber dado un paso hacia la madurez. Ya no solo por cómo se desempeña en los Grandes Premios, sino fuera de ellos también.

A nivel deportivo, Márquez estrena los 33 años estando en un momento único. Con su renovación con Ducati a la vuelta de la esquina, el 2026 se antoja importantísimo para sus intereses. Llega a una nueva temporada tras haber levantado de nuevo la corona de MotoGP. Ahora, su objetivo en el Mundial, no es otro que sumar un nuevo título y llegar a la cifra de diez mundiales. Un hecho histórico en todos los sentidos. Y es que pocos pilotos pueden decir que con 33 años sigan dominando su disciplina con tanta contundencia como Marc dominó el 2025 en MotoGP. Sus victorias, sus celebraciones y cómo se convirtió en un 'comeback' muy bestia, hacen que el catalán tenga por delante un nuevo reto mayúsculo.

PUEDE INTERESARTE Álex Márquez también ultima un cambio de aires para 2027 y fichará por KTM

Su relación con Gemma Pinto, viento en popa

Pero con 33 años, no solo la parte deportiva le va mejor que nunca. Lleva ya un tiempo bastante largo con Gemma Pinto, y su relación parece mejorar por momentos. Desde que Márquez está con Pinto, la mentalidad del piloto catalán ha cambiado. El hecho de estar con ella le ha creado una especie de punto de inflexión. Y es que a la vez que conocía y empezaba su relación, atravesó uno de los momentos más complicados de toda su carrera deportiva. La presencia de Pinto, seguramente, fue más importante de lo que realmente sabemos. La complicidad que tienen y lo bien que están pese a tener trabajos complicados de cuadrar, hace que la madurez de Márquez haya aumentado de manera radical: ahora sabe priorizar encima de la moto, por ejemplo.

Marc Márquez llega a una edad en la que aún tiene mucho por delante. A nivel deportivo continúa siendo una referencia en el Mundial de MotoGP, y este 2026 intentará demostrar que lo del año pasado no fue una casualidad. Además, el catalán entra ya en una edad vital para pensar en aumentar la familia. Lo bien que está con Pinto puede crear, también, un punto de inflexión en casa. Y no hablamos de acoger a más perros, sino de otra cosa.